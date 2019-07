Ministro Libia:Tajoura? Usciti da soli

Ildell'Interno libico Fathi Bashagha ha deprecato l'uscita di 350persone dal centro diavvenuta ieri, affermando che era stata data l' autorizzazione solo per 70 persone su richiesta dell'Onu.Gli altri,ha aggiunto ilcitato dalla tv al Ahrar sonodi loro iniziativa e non è stato possibile fermarli per evitare di usare la violenza. Ilsembra dunque escludere che si sia trattato dell'inizio di una liberazione generalizzata di tutti i migranti detenuti in.(Di mercoledì 10 luglio 2019)