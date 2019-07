Incendio alla Plaia di Catania, turisti si gettano in mare: “È un inferno di fuoco”

(Di mercoledì 10 luglio 2019) Un vastosta interessando il litorale delladi. Le fiamme alimentate dal vento caldo hanno fortemente danneggiato il lido Europa e minacciano gli altri stabilimenti balneari. I vigili del fuoco invitano le persone a "rimanere sulla battigia e a non tentare di tornare a casa" ma tra residenti eè scoppiato il panico. In particolare, il rogo pare stia minacciando la zona del Faro e il Lido Europa, che è stato quasi interamente raso al suolo dal fuoco. Ancora ignote le cause di questo vero e proprio disastro, molto probabilmente dovuto tuttavia cumuli di sterpaglie di terreni privati o una dannosissima cicca di sigaretta lanciata lungo l'Asse dei Servizi.