Hitler e i suoi ufficiali si dopavano | le pastiglie di droga venivano consumate come caffè

(Di mercoledì 10 luglio 2019) Quattro anni fa lo scrittore Norman Ohler lo ha messo nero su bianco, raccontandolo nel suo “Der totale Rausch” (La totale euforia): Adolfe i componenti della Wehrmacht, dagli altiai soldati semplici, erano quasi perennemente sotto l’effetto di sostanze stupefacenti, che li rendevano non solo euforici, ma anche in grado di mantenere ritmi elevatissimi e quindi resistere a marce e battaglie estenuanti. Laveniva assunta sotto forma di una semplice pillola, il Pervitin, brevettata nel 1937 da Theodor Temmler, e somministrata a soldati tedeschi da Theo Morell, medico del Führer. Metanfetamine, steroidi e altre sostanze vennero iniettate a, con delle siringhe, circa 800 volte in 1349 giorni, e oltre a ciò,si legge nel libro di Ohler, nello stesso lasso di tempo avrebbe ingerito in totale più di mille pillole. Quanto rivelato potrebbe modificare ...

