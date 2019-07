Google Traduttore si aggiorna con molte novità per le traduzioni istantanee

Google Translatotron è il traduttore veloce - che mantiene la voce originale degli interlocutori : Il dialogo fra persone che parlano lingue differenti è sempre più agevole grazie alla tecnologia. Diventerà ancora più naturale grazie a Translatotron, un nuovo modello di traduzione vocale messo a punto da Google, che supera di gran lunga quelli attuali. Prima di tutto perché è in grado di tradurre il parlato in parlato, senza la fase intermedia del testo scritto, il che dà maggiore naturalezza e scorrevolezza alla traduzione. In secondo luogo, ...