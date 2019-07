Forte vento | in mare una gru dell’Ilva | un operaio disperso Grandinata a Pescara | 18

Maltempo Basilicata : grandine - Forte vento e allagamenti a Matera - decine di interventi dei Vigili del fuoco : Questa straordinaria ondata di Maltempo continua a fare danni al Centro-Sud. Una grandinata, accompagnata da forte vento, si è abbattuta su Matera, creando disagi alla circolazione stradale e diversi allagamenti. decine sono state le telefonate fatte al 115 con i Vigili del fuoco che hanno effettuato numerosi interventi per liberare le strade e mettere in sicurezza, anche con l’ausilio della Polizia, municipale per mettere in sicurezza ...

Allerta Meteo Estofex - il maltempo si estende al Centro-Nord : attenzione a grandine molto grande e Forte vento : Allerta Meteo – Continua il maltempo sull’Italia in questa seconda settimana di luglio che da domani porterà condizioni Meteo avverse anche al Sud, dove ancora resiste un gran caldo. E così Estofex (European Storm Forecast Experiment) ha emesso un’Allerta di livello 2 per Nord Italia, Corsica, Slovenia, Croazia, Bosnia Erzegovina, Montenegro, Serbia e Bulgaria principalmente per grandine di dimensioni grandi o molto grandi, forti raffiche di ...

Allerta Meteo Piemonte - criticità gialla per forti temporali con piogge intense - grandinate e Forte vento : Allerta gialla sulle pianure e sul Piemonte meridionale a causa dei forti temporali previsti per la giornata di domani. Già dalla mattinata, secondo il Bollettino di Arpa Piemonte, sono attesi temporali sulle zone pedemontane alpine, che si intensificheranno nel corso del pomeriggio transitando anche sulle zone di pianura. Alle piogge intense saranno associate anche grandinate e forti raffiche di vento. Un’attenuazione dei fenomeni ...

Maltempo - vento Forte e fulmini in Alto Adige : raffiche a 114 km/h e oltre 4mila saette : Forti raffiche di vento si sono registrate in Alto Adige: decine gli interventi dei vigili del fuoco in tutta l’area per alberi caduti e danni. La zona più colpita da precipitazioni e forti raffiche è stata la Val d’Ega, dove i pompieri hanno svolto una quarantina di interventi, circa la metà degli 80 totali effettuati in tutta la provincia. Durante la tempesta Vaia dell’ottobre 2018 – ha reso noto il meteorologo Dieter ...

Allerta Meteo Estofex : ancora Forte maltempo al Nord con grandine molto grande e Forte vento : Allerta Meteo – Dopo un weekend di maltempo estremo con furiose grandinate, nubifragi e forti venti al Nord, anche la nuova settimana inizia all’insegna del Meteo avverso sulle regioni settentrionali. Estofex (European Storm Forecast Experiment) ha emesso un’Allerta di livello 2 per il Nord e il Nord-Est dell’Italia, per Slovenia, Croazia ed estremo Nord della Bosnia principalmente per grandine di dimensioni grandi o molto grandi e forti ...

Maltempo in Toscana : violenti temporali - vento Forte e allagamenti tra Livorno e Pisa : Forti raffiche di vento hanno provocato danni e disagi nella zona nord di Livorno danneggiando la copertura di alcuni capannoni industriali. Sul posto i vigili del fuoco del comando provinciale di Livorno per le verifiche e la messa in sicurezza delle strutture danneggiate: i danni hanno interessato prevalentemente le coperture dei fabbricati e si sono rovesciati anche alcuni container. Danni e disagi anche in provincia di Pisa per i violenti ...

Allerta Meteo - nuovo avviso di Estofex per il Nord Italia : rischio di nubifragi - grandine di grandi dimensioni e Forte vento : Allerta Meteo – Continua il maltempo al Nord Italia in questa prima parte di settimana caratterizzata da violenti temporali e grandinate sulle regioni settentrionali. Anche per la giornata odierna, Estofex (European Storm Forecast Experiment) ha lanciato nuovi avvisi. Livello di Allerta 1 per l’arco alpino e il Massiccio Centrale principalmente per nubifragi, grandine di grandi dimensioni e forti raffiche di vento. Livello di Allerta 2 per la ...

Allerta Meteo Estofex - ancora maltempo al Nord : attenzione a grandine di grandi dimensioni - nubifragi e Forte vento : Allerta Meteo – Dopo i temporali e le grandinate disastrose che ieri hanno colpito il Nord Italia dal Piemonte al Trentino Alto Adige, la minaccia del maltempo non è ancora cessata. Ed Estofex (European Storm Forecast Experiment) ha diramato i suoi nuovi avvisi. Livello di Allerta 1 per Nord Italia, Francia meridionale, Svizzera, Germania meridionale, Liechtenstein, Austria, Slovenia, Croazia, Ungheria occidentale e Bosnia Erzegovina per ...

Allerta Meteo Estofex - maltempo al Nord Italia : attenzione a grandine di grandi dimensioni - nubifragi e Forte vento : Allerta Meteo – Estofex (European Storm Forecast Experiment) ha emesso i suoi avvisi per il maltempo che si abbatte su una lunga fascia dell’Europa centrale. In particolare, esiste un’Allerta Meteo di livello 1 per un corridoio, che include anche il Nord Italia, che va dalla Francia meridionale alla Bielorussia meridionale e all’Ucraina settentrionale principalmente per grandine di grandi dimensioni, nubifragi e forti raffiche di vento. Livello ...

Maltempo a Bologna - il timelapse della tempesta da Porta Lame : grandine - vento Forte e feriti in città : Una tempesta di pioggia, vento e grandine ha colpito Bologna e la provincia nel pomeriggio. Centinaia di auto danneggiate, strade allagate, alberi sradicati. I Vigili del fuoco e le forze dell’ordine sono rimasti impegnati per ore. Circa venti le persone ferite, tra cui alcuni partecipanti del Gay Pride. Modena, la grandinata in autostrada danneggia auto e parabrezza: vento record a 111 km/h. Il video ...

Maltempo Romania : a Bucarest il Forte vento fa crollare l’impalcatura di un edificio - le strade diventano piscine dopo la tempesta [VIDEO] : Dalla prossima settimana, una feroce ondata di caldo farà schizzare le temperature verso valori di +35/40°C in Europa, soprattutto tra Francia, Germania e Italia. Nel frattempo, alcune zone del continente sono colpite da un forte Maltempo. Violentissimi il nubifragio e le grandinate che hanno interessato Torino e le zone circostanti nelle scorse ore, provocando gravissimi danni. E in Romania le cose non sono andate tanto meglio. Bucarest è stata ...

Allerta Meteo Estofex - altra violenta sfuriata di maltempo al Nord/Ovest nel weekend : allarme grandine - Forte vento e nubifragi - a rischio anche l’Appennino Centrale : Allerta Meteo – Dopo la terribile settimana vissuta al Nord a causa del forte maltempo, non è ancora finita per le nostre regioni settentrionali. Nelle prossime ore, infatti, saranno possibili altri fenomeni di forte intensità al Nord-Ovest, mentre domani anche alcune aree del Centro saranno colpite dal maltempo. A questo proposito, Estofex (European Storm Forecast Experiment) ha emesso i suoi avvisi. In particolare, oggi, venerdì 14 giugno, un ...

Forte maltempo al Nord : spaventosi Mammatus e violente grandinate dalla Lombardia all’Emilia fino in Slovenia [FOTO e VIDEO] : Meteo – Il maltempo continua a sferzare il Nord Italia, le Alpi e i Paesi circostanti con violenti temporali e grandine. Mentre sulla Lombardia meridionale e sul Nord-Est dell’Italia abbiamo diffusamente temperature intorno a +30°C (+32°C a Levata di Curtatone, +31°C a Brescia, +30°C a Pordenone e Treviso), su Alpi e Prealpi i valori sono molto più bassi, scendendo in alcuni casi fino a +13°C. Sul Lago di Garda e in Trentino si sono formate ...

