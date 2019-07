Fincantieri:"Mancano 6 mila lavoratori"

L'amministratore delegato di, Giuseppe Bono, si dice preoccupato perché "nei prossimi 2-3 anni avremo bisogno di 5-6, ma non so dove andarli a trovare". Le figure mancanti, spiega Bono,sono "carpentieri, saldatori". "Abbiamo lavoro per 10 anni, cresciamo a un ritmo del 10% ma sembra che i giovani abbiano perso la voglia di lavorare",ha aggiunto Bono alla Conferenza organizzativa della Cisl."I giovani preferiscono fare i rider a 600 euro al mese. Da noi un lavoratore medio prende 1600 euro".(Di mercoledì 10 luglio 2019)