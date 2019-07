Dragon Ball Xenoverse 2 | l' Ultra Pack 1 sarà disponibile a partire da domani

Pubblicate nuove immagini per Dragon Ball Z : Kakarot : Negli anni sono stati molti i titoli basati sulla licenza di Dragon Ball, tuttavia la maggioranza di essi si sono sempre rivolti al genere picchiaduro, sembra che però il prossimo anno vedremo qualcosa di leggermente diverso.Come riporta Gamingbolt, Dragon Ball Z: Kakarot è infatti un videogioco di ruolo che ripercorre i primi scontri dell'arco narrativo della serie Z, recentemente il publisher Bandai Namco ha pubblicato alcune inedite immagini ...

E3 2019 : Dragon Ball Z : Kakarot - prova : Quante volte vi è capitato di sognare ad occhi aperti un action-RPG che avesse per protagonisti gli eroi dell'universo di Dragon Ball? A noi è successo piuttosto di frequente, fin dall'era della prima Playstation, quando bisognava accontentarsi del lento abbozzo tridimensionale alla base di Dragon Ball: Final Bout o della più pregevole interpretazione del picchiaduro in 2D figlia di Ultimate Battle 22.È stato su GameBoy Advance che le fantasie ...

Dragon Ball : Project Z ha un nome - si chiamerà “Dragon Ball Z : Kakarot”! : Tanti “ospiti” illustri durante la conferenza di Microsoft, tenutasi ieri sera in quel di Los Angeles. Oltre alla conferma del titolo del nuovo gioco di From Software, come vi avevamo pre annunciato ieri, è stato svelato il titolo dell’ormai ex “Dragon Ball: Project Z”. Il nuovo titolo di Bandai Namco, mostrato durante la conferenza di Microsoft all’E3 2019, si chiamerà Dragon Ball Z: Kakarot. Oltre al nome ...

E3 2019 : Dragon Ball Z Kakarot ci permetterà di rivivere la storia di Goku : Dragon Ball Z: Karakot è stato annunciato ufficialmente durante la conferenza E3 di Microsoft, si tratta di un action RPG che ci permetterà di rivivere la storia di Goku (probabilmente comprenderà l'arco narrativo di Dragon Ball Z).Come riporta Variety, il gioco è attualmente in sviluppo presso CyberConnect 2 (serie Naruto: Ultimate Ninja) e gli sviluppatori promettono che la storia sarà raccontata in modo epico e drammatico. Oltre il nostro ...

Nintendo Switch Online : Volleyball - City Connection e Double Dragon 2 sono i titoli in arrivo nel catalogo NES a giugno : Nintendo ha svelato quali saranno i giochi che andranno ad arricchire il catalogo NES per tutti gli abbonati a Nintendo Switch Online.Come riportano i colleghi di Eurogamer, uno dei titoli sarà Volleyball, che, come dice il nome, è un gioco di pallavolo. Il secondo è il picchiaduro a scorrimento Double Dragon 2, mentre l'ultimo titolo ad entrare nel catalogo è City Connection, un videogioco arcade del 1985 in cui dovrete colorare le piattaforme ...

Dragon Ball Super : Majin Bu mostra la sua nuova tecnica contro Moro : Nel capitolo 48 del manga di Dragon Ball Super il protagonista indiscusso è Majin Bu che mette in mostra tutte le sue nuove tecniche di combattimento contro Moro, sbalordendo anche due guerrieri straordinari come Goku e Vegeta. Infatti, il migliore amico di Mr. Satan non solo è riuscito ad annullare tutti gli attacchi del villain più di una volta, ma anche sferrato un contrattacco micidiale, sferrando una raffica pazzesca di pugni. Sembrerebbe ...

Igor il Russo choc : «Ucciderei ancora - in carcere mi mancano i Dragon Ball e la radio» : Igor il Russo pronto a uccidere ancora. Il killer che aveva ucciso, nell'aprile 2017, Davide Fabbri, un barista del Bolognese e la guardia volontaria Valerio Verri. Poi era fuggito,...

