Colpo a mafia Montespaccato | 7 in manette e 400mila euro sequestrati

(Di mercoledì 10 luglio 2019) Roma – Dalle prime luci dell’alba e’ in corso, nella Capitale e in provincia di Viterbo, una vasta operazione dei Carabinieri del Comando provinciale di Roma per dare esecuzione a un’ordinanza che dispone misure cautelari nei confronti di 7 persone, emessa dal gip di Roma su richiesta della locale Procura-Direzione distrettuale Anti, a carico di un’associazione, egemone nel quartiere capitolino di, capeggiata dai fratelli Franco e Roberto Gambacurta, finalizzata alla detenzione e alla cessione al dettaglio di sostanze stupefacenti, in prevalenza cocaina. Contestualmente, i Carabinieri del Comando provinciale di Roma stanno eseguendo un sequestro preventivo di beni, emesso dal medesimo gip del Tribunale di Roma, su richiesta della locale Procura della Repubblica-Dda di Roma, riguardante 2 esercizi commerciali del valore stimato di circa ...

