C' era una volta a Hollywood | chi sono i personaggi reali cui si è ispirato Tarantino

L’uomo del giorno – Ludovic Giuly - una grande carriera rovinata da un sms : e quel gol copertina [VIDEO] : Parliamo oggi di Ludovic Giuly, uno dei calciatori francesi più noti degli ultimi anni. Nato a Lione il 10 luglio del 1976, Giuly compie oggi 43 anni. Iniziata la carriera con il Lione, passò al Monaco nel 1998, diventando l’idolo della tifoseria monegasca. Nel 2004 arriva una chiamata difficile da rifiutare: quella del Barcellona. Tre anni in blaugrana con una Champions League vinta. Una stagione alla Roma con 6 reti in 32 presenze, ...

Poggio Renatico - auto si schianta contro una betoniera : due morti : Tragico incidente stradale a Poggio Renatico, comune in provincia di Ferrara. Uno scontro, avvenuto intorno alle 11.50 in via Cantone, nel rettilineo della statale provinciale 50 all’incrocio con via Molinazz, che ha visto coinvolti due mezzi: un’ auto e una betoniera. I due uomini che erano una delle due vetture, una Fiat Sedici, sono deceduti sul colpo: sono un uomo di 49 anni, nato a Milano e residente a Viarano, e un 31enne di Ferrara. Sul ...

Tour de France - finalmente Viviani : «era una vittoria che mi mancava» : «Oggi sono felice perché una vittoria al Tour era quella che mi mancava dopo Giro e Vuelta. Adesso vediamo di continuare in questa direzione e di fare ancora bene in questa Grande...

Una mongolfiera nei cieli di Dortmund allerta che il Team Rocket sta per atterrare in Pokémon GO : Il Team Rocket, nota organizzazione criminale facente parte del franchise, dovrebbe sbarcare in Pokémon GO con un prossimo aggiornamento, come suggerisce la mongolfiera con il logo "R" del Team apparsa nei cieli di Dortmund in Germania durante il Pokémon GO Fest 2019. Inoltre, Mewtwo in versione corazzata tornerà nei raid Pokémon Go dal 10 luglio. L'articolo Una mongolfiera nei cieli di Dortmund allerta che il Team Rocket sta per atterrare in ...

Cantava 44 volte al giorno! Svizzera - un gallo condannato dal Tribunale : Un gallo è stato "condannato" perché infastidiva il vicinato: Cantava fino a 44 volte al giorno, compresa la notte. Per questo motivo il Tribunale svizzero dei ricorsi in materia edilizia ha imposto al suo proprietario di tenerlo al chiuso e al buio durante le ore notturne, secondo quanto si legge nella sentenza. La corte di Zurigo si è dovuto pronunciare sul reclamo di un vicino esasperato dai continui ‘chicchirichì’ del pennuto. Secondo ...

Una tigre del materasso! Alba Parietti senza freni sul sex : Se c’è una cosa a rendere famosa e apprezzatissima al pubblico Alba Parietti non è la bellezza, la sensualità, il fascino. O per lo meno non soltanto quello. La vera arma della celebre showgirl è infatti la schiettezza: se pensa una cosa, la dice, senza mezzi termini, senza giri di parole. E quasi sempre sono opinioni e dichiarazioni frizzanti, stravaganti, taglienti. Come le ultime, rilasciate a Radio Cusano Campus, in cui tocca argomenti ...

Alitalia - newco guidata da Tesoro e Fs : una nazionalizzazione (non troppo) mascherata : Il ministero dello sviluppo economico ha confermato per lunedì 15 luglio la scadenza delle offerte vincolanti per Alitalia...

"Qual è il tuo genere?". Una mostra fotografica a Ginevra per superare gli stereotipi : Per il Ginevra Pride 2019, a 50 anni dalle rivolte di Stonewall che hanno visto la comunità LGBT manifestare contro un raid della polizia a New York, viene inaugurata una mostra fotografica che mette in discussione la nostra idea di genere: IDENTITIX. L’esposizione, realizzata da Claudia Micciché, è iniziata il 4 luglio e durerà fino all′11 e andrà ad indagare il nostro concetto di identità ...

Antonella Clerici conduce solo una serata : la reazione ai palinsesti Rai : Antonella Clerici quasi assente nei palinsesti rai: la dichiarazione di Teresa De Santis e la reazione della conduttrice Nella giornata di oggi (martedì 9 luglio 2019) è stata resa nota la programmazione autunnale di tutte le reti Rai. Grande essente, o quasi, risulta essere la presentatrice Antonella Clerici. Allo storico volto della tv pubblica, infatti, […] L'articolo Antonella Clerici conduce solo una serata: la reazione ai palinsesti ...

Svizzera - un gallo "condannato" dal Tribunale : cantava 44 volte al giorno : L'animale era troppo rumoroso per i vicini di casa e ora i proprietari dovranno tenerlo al buio in una stalla chiusa e insonorizzata

Lady Diana - con Carlo una notte intera su un binario morto e l’intervento di un ginecologo. Nuove rivelazioni sulla principessa : Sono passati quasi ventitré anni, ma la vicenda di Lady Diana ancora non conosce la parola fine. Anzi, tutt’altro. Ad intervalli di tempo regolari, infatti, emergono nuovi dettagli, nuovi racconti inediti, Nuove prospettive. Era il 31 agosto del 1997, quando la bella principessa perse la vita. Aveva appena 36 anni la sera in cui, nel tunnel Pont de l’Alma di Parigi, insieme a Dodi Al Fayed, il compagno dopo la separazione da Carlo, rimase ...

U&D - Sossio Aruta scrive una lettera a Ursula : 'L'ardore dei primi mesi si è attenuato' : Quella composta da Sossio Aruta e Ursula è una delle ultime coppie formatesi all'interno della trasmissione della De Filippi. Tra alti e bassi, i due sono riusciti a proseguire il loro percorso di vita insieme e adesso aspettano una bambina. Alcune settimane fa, i fan di Uomini e Donne si erano preoccupati per via di una lettera scritta dall'ex dama. La donna aveva rivelato che da quando è rimasta incinta si è sentita in qualche modo meno amata ...

Questo misterioso esopianeta ha un’atmosfera più simile a quella di una stella : Grazie alle rilevazioni spettroscopiche effettuate con i telescopi spaziali Hubble e Spitzer, un team di ricerca internazionale ha scoperto che un pianeta extrasolare a 100 anni luce dalla Terra - Gliese 3470b - possiede un'atmosfera più simile a quella di una stella. È composta esclusivamente da elio e idrogeno, e mancano completamente metano, ossigeno, carbonio ed altri elementi pesanti.Continua a leggere

Desirée Maldera annuncia il sesso e il nome del secondogenito : "È una femmina - si chiamerà Blu" : Desirée Maldera è in attesa del secondogenito, come già annunciato precedentemente in questo post dello scorso giugno. Dopo la nascita di Giancarlo, avvenuta appena sette mesi fa, l'ex-tentatrice di Temptation Island è pronta a dare alla luce un altro bebè insieme al compagno Valerio Rampezzotti. Ad un mese dalla lieta notizia, su Instagram l'influencer ha reso pubblico il sesso e il nome del nascituro: Ginca avrà una sorellina: femmina e si ...