Brucia San Vito Lo Capo : Palermo, 10 lug. (AdnKronos) – Notte di paura a San Vito Lo Capo, nel trapanese, dove un intero villaggio turistico è stato evacuato via mare a bordo di gommoni e barche a causa di un vasto incendio che ha lambito le zone che ospitano degli appartamenti. Gli ospiti del villaggio ‘Calampiso’ sono stati portati via con le imbarcazioni della Guardia costiera e di pescatori. Questa mattina l’incendio è stato domato e ...

Meteo - pesantissima Allerta per il Nord : grandine distruttiva nelle prossime ore mentre al Sud si Brucia con +40°C : Allerta Meteo – E’ una Domenica di Maltempo sull’Italia Centro/Settentrionale: forti temporali hanno colpito in mattinata la Liguria orientale e la Toscana settentrionale, con forti piogge tra La Spezia e Lucca. Gli accumuli pluviometrici più rilevanti sono di 72mm a Vergheto, 67mm a Torano, 57mm a Orto di Donna, 55mm a Vagli di Sotto e 34mm a Caniparola. nelle zone colpite dalle piogge, la temperatura supera appena i +20°C in ...

Tra Federica Nargi e Alessandro Matri la passione Brucia a Formentera : Il mare blu di Formentera fa da sfondo al bacio appassionato che si scambiano Federica Nargi e Alessandro Matri. In bikini rosa, l’ex velina avvinghiata al suo compagno mette in mostra un fisico tonico e un lato B perfetto. Tra i due il feeling è alle stelle, e sui social non mancano scatti della coppia felice sotto il sole delle Baleari, tra coccole, abbracci e dediche romantiche.\\ Nella Isla Bonita insieme alle figlie Sofia e Beatrice, Matri ...

Bruciati 6 mld in danni erariali. Illecito il 90% dei ticket sanitari : Quasi il 90% delle esenzioni dal ticket sanitario sono illecite. Un’onda di irregolarità commesse da falsi poveri, che disegna un paese propenso a sfruttare la spesa previdenziale, assistenziale e sanitaria senza averne diritto...

Incendi in Piemonte : nell’assandrino Bruciati campi di grano : Sono intervenuti i vigili del fuoco in provincia di Alessandria per spegnere Incendi in due campi di grano tra le frazioni di Castelceriolo e San Giuliano Nuovo, in località Ventolina. Secondo quanto riferito dalla sala operativa, l’appezzamento più grande misurava circa 15mila metri quadrati. Pompieri al lavoro anche a Visone, nell’Acquese, in regione Villeto dove Le fiamme – spiegano dal distaccamento – hanno ...