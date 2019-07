Zocca invasa dai fan di Vasco | il Sindaco chiede rinforzi a Prefettura e Questura

optimaitalia

(Di martedì 9 luglio 2019) Il tour continua condai fan di. L'ondata d'amore nei confronti del rocker sta però diventando un problema per il Comune, che ha richiestoper la sicurezza a. L'entusiasmo dei fan accorsi per un selfie o un fotografo con il loro idolo comporta anche delle criticità, alle quali l'Amministrazione sta cercando di far fronte intensificando la sicurezza, specialmente nei fine settimana, quando si verificano i picchi di affluenza. Tutto esaurito anche sul fronte alberghi e case vacanze, che sono state letteralmente prese d'assalto da coloro che vorrebbero incontrare, anche per caso, il loro idolo. L'assalto asi è verificato già all'indomani dell'arrivo del rocker, che ha dato testimonianza dei suoi spostamenti attraverso i suoi canali social ufficiali, come sempre accade quandosi sposta verso il suo Appennino per ...

