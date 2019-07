Salvini | Fontana il nome più probabile come ministro degli affari Ue

Governo - Salvini pronto a proporre Fontana agli Affari Ue : La nomina dell'attuale ministro per la Politiche della famiglia, se ci sarà l'ok di Conte, potrebbe essere formalizzata giovedì al Consiglio dei ministri

Salvini pronto a proporre Fontana agli Affari europei : Il vicepremier ufficializza a Montecitorio la chiusura del cerchio sul sostituto di Savona. Rimpasto? «Chiedete ai 5 Stelle, a me basta un ministro a Bruxelles»

Tangenti Legnano - Salvini : “Fratus persona seria - ha mio sostegno. Come Siri - Rixi - Fontana e tanti altri” : “lo conosco Come persona seria, corretta e per bene così Come Siri, Rixi, Attilio Fontana e tanti altri”. Lo ha detto il ministro dell’Interno Matteo Salvini a margine di un comizio a Romano di Lombardia Legnano, Salvini in sostegno del sindaco agli arresti che ha ritirato dimissioni: 'persona perbene Come Siri, Rixi, Fontana' L'articolo Tangenti Legnano, ...

Legnano - Salvini in sostegno del sindaco agli arresti che ha ritirato dimissioni : ‘Persona perbene come Siri - Rixi - Fontana’ : Matteo Salvini in sostegno di Giambattista Fratus, il sindaco leghista di Legnano che ha ritirato le dimissioni nonostante sia agli arresti domiciliari. “Lo conosco come persona seria, corretta e perbene così come Siri, Rixi, Attilio Fontana e tanti altri”, ha detto mentre i soci di governo del M5s chiedevano una presa di distanza. “Se l’ha fatto, vuol dire che si sente assolutamente tranquillo. Fare il sindaco è un mestiere ...

"Salvini vuole salvare Fontana e i leghisti indagati" - M5s frena la Lega sull'abolizione dell'abuso d'ufficio : A tre giorni dalle Europee, quando le ceneri del decreto Sicurezza sono ancora calde, Matteo Salvini apre l’ennesimo terreno di scontro con Luigi Di Maio. Questa volta lo fa con un’invasione di campo sui temi della giustizia, cari ai 5Stelle che sono anche i titolari del dicastero. Può sembrare la risposta leghista allo stop del Movimento 5 Stelle che è riuscito nei fatti a bloccare il provvedimento ...

Sul Fatto del 12 Maggio : Ufficio Raccomandazioni Lega. Il fido di Salvini - le richieste a Giorgetti - la giunta Fontana dettata da “Jurassic Park” : Milano Tutti i leghisti nella rete di Nino “Jurassic Park” Inchiesta “Mensa dei poveri” – Lombardia, affari & incarichi: nelle intercettazioni i contatti di Nino Caianiello, ex capo di FI a Varese (arrestato) e gli uomini di Salvini e di Giorgetti di Davide Milosa Il cretino prevalente di Marco Travaglio Salve, sono il Pirla di Sinistra. Non vi dico il mio nome. Ma, appena mi presento, mi riconoscete. Sono entrato in politica nel ...