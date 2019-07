Roma | Conte vede Raggi | ‘tutti devono contribuire a rilanciarla e valorizzarla’

Rifiuti - tregua Raggi-Zingaretti. Costa : «Normalità in 15 giorni». Conte : «Rilanciare Roma» : Emergenza Rifiuti a Roma. Il ministro dell'Ambiente, Sergio Costa, assicura: «Roma supererà la crisi in quindici giorni». E il presidente del Consiglio, Giuseppe Costa,...

Roma : Raggi - ‘con Conte incontro proficuo - tante opportunità di rilancio’ : Roma, 9 lug. (AdnKronos) – “E’ stato un incontro molto lungo e proficuo. Abbiamo parlato a lungo non solo dei poteri speciali per Roma, ma anche delle tante opportunità di rilancio, anche in occasione delle celebrazioni per i 150 anni della Capitale. Ci incontreremo di nuovo a breve”. Il premier “mi è sembrato molto interessato e disponibile… insomma, c’è tanto lavoro da fare”. Così la ...

Putin in visita a Roma - incontri con il Papa - Mattarella e Conte : visita di Stato a Roma per il Presidente della Federazione Russa Vladimir Putin. Sette ore complessive di colloqui e tre ore di slalom

GIANLUCA PETRACHI - PRESENTAZIONE Roma/ "Perché Barella e Conte hanno scelto l'Inter" : GIANLUCA PETRACHI, PRESENTAZIONE ROMA del direttore sportivo. Sul calciomercato: "Higuain ideale. Perché Barella e Conte hanno scelto l'Inter".

Putin arrivato a Roma - città blindata : dal Papa - poi al Colle e cena con Conte : Vladimir Putin è arrivato a Roma, atterrando con il suo aereo all'aeroporto di Fiumicino. Primo appuntamento della sua visita sarà in Vaticano dove sarà ricevuto da Papa...

Putin a Roma : incontri con Mattarella - Conte e il Papa : Il Presidente russo Vladimir Putin arriverà oggi a Roma a mezzogiorno, sbarcherà a Fiumicino a bordo del suo aereo da 70 milioni di euro, il Ilyushin 96-300Pu, forse con altri veivoli di sorta che trasporteranno le auto e gli strumenti di telecomunicazione. La sua limousine, invece, la Aurus Senat da sei metri e mezzo di lamiere corazzate, è già arrivata ieri e sono anche state fatte delle prove a Palazzo Chigi per vedere se ...

Vladimir Putin in visita a Roma da Mattarella e papa Francesco - poi il vertice a Palazzo Chigi con il premier Conte : “Restituirò a Vladimir Putin la stessa calorosa ospitalità ricevuta a Mosca” lo scorso ottobre. Sono le parole del presidente del Consiglio Giuseppe Conte, affidate ai media russi, in occasione della visita del presidente russo nella Capitale che oggi incontra, oltre al premier e ai suoi due vice Salvini e Di Maio, anche il capo dello stato Sergio Mattarella e papa Francesco, senza dimenticare un saluto all’amico di sempre, ...

Domani Putin a Roma. Incontrerà il Papa - Mattarella e Conte : “Restituirò a Vladimir Putin la stessa calorosa ospitalità ricevuta a Mosca” lo scorso ottobre. Sono le parole del presidente del Consiglio Giuseppe Conte, affidate ai media russi, alla vigilia della visita di Putin a Roma. Il presidente russo vedrà, oltre al premier e ai suoi due vice, il capo dello Stato Sergio Mattarella e Papa Francesco, senza dimenticare un saluto all’amico di sempre, Silvio ...

Nicolò Barella - l'Inter beffata sul più bello? "È già della Roma" - ma Antonio Conte... : Il mese di luglio si apre con l'intrigo Nicolò Barella. Lunedì il presidente del Cagliari Tommaso Giulini ha svelato di aver trovato un accordo con la Roma (offerta da 35 milioni più Defrel), dopo l'Interruzione dei contatti con l'Inter negli ultimi venti giorni. "Abbiamo accettato, e l'intesa è tot

Conte incontrerà Putin giovedì a Roma : Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, giovedì 4 luglio, alle 16.15, incontrerà a Palazzo Chigi il presidente della Federazione Russa, Vladimir Putin. Al termine dei colloqui è prevista una conferenza stampa congiunta. È quanto si legge in una nota diffusa da Palazzo Chigi. I giornalisti, i fotografi e gli operatori televisivi interessati a seguire l'evento, dovranno collegarsi al portale Amei (Accreditamento media eventi ...

Linea dura Ue - Conte sotto scacco sul debito : attese le cifre da Roma : Non è bastata la lettera del premier Giuseppe Conte né i due giorni di vertice europeo per assicurare all'Italia la salvezza dalla procedura per debito eccessivo che si avvicina...