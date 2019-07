Recensione MSI MPG Gungnir 100 | Mid-Tower super accessoriato!

MSI Optix MAG 321 Curv - la Recensione : Sono davvero molti i monitor gaming a disposizione dei videogiocatori ora come ora ve ne sono di ogni dimensione e forma. MSI ha deciso di portare sul mercato un monitor a 32 pollici: l’MSI Optix MAG 321 Curv. Si tratta, come intuibile facilmente dal nome, di un monitor di tipo “Curvo”, un formato un po’ messo da parte da molti produttori ormai. Qualche anno fa, infatti, molti si erano dati a questo tipo di formato “anomalo” con la promessa di ...

Recensione MSI Prestige P65 Creator : potenza ed eleganza in mobilità : Questo MSI Prestige P65 Creator è un prodotto dedicato a due particolari segmenti di mercato: chi necessita di un prodotto per la creazione di contenuti in mobilità e chi vuole hardware da gaming senza avere leggi di più...

Recensione MSI Optix MAG271CR curvo : Sappiamo tutti che nel mondo del gaming, schede video, RAM e processori fanno la differenza, ma senza un buon monitor, tutti gli sforzi potrebbero essere nulli. Msi è un leader per quanto riguarda la produzione di dispositivi da gaming e non possono infatti mancare all’ appello i monitor. Quest’oggi andiamo a parlare di Optix MAG271CR, un monitor curvo da 27 pollici FullHD. Design Stiamo parlando di un monitor ...

Recensione MSI Prestige PE130 : Siamo abituati a vedere il nome Msi come un marchio importante in ambito gaming, abbiamo già avuto l’opportunità di testare diversi prodotti del brand e ci hanno tutti convinto. Quest’oggi abbiamo fra le mani Msi Prestige PE130, un PC pensato per quella fetta di utenza che lavora come “content creator” in maniera professionale. Design Contrariamente a quanto ci ha abituato la sezione gaming di Msi, il Prestige ...

Recensione MSI GL63 8SE : RTX al giusto prezzo! : La serie GL dei notebook targati MSI è nota per offrire, nella fascia medio/alta del mercato, soluzioni eccellenti per quanto riguarda l’ambito gaming. In particolare, quest’oggi esamineremo nel dettaglio l’interessante MSI GL63 8SE, portatile dalle leggi di più...