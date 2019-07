Madame | chi è la cantante di “Sciccherie”

Per Salvini il modo migliore per punire la donna chiamata ‘Madame furto’ è renderla sterile : Il vicepremier leghista Matteo Salvini ha commentato il caso della donna nomade bosniaca, sorpresa oggi a Roma mentre rubava a una disabile: "Questa maledetta ladra in carcere per trent'anni, messa in condizione di non avere più figli, e i suoi poveri bimbi dati in adozione a famiglie perbene. Punto".Continua a leggere