LIVE Universiadi 2019 in DIRETTA : pioggia d’oro per l’Italia : trionfo Di Marziantonio nello skeet - fioretto e sciabola a squadre e Scalia nel nuoto! L’Italia scala il medagliere! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE IL MEDAGLIERE DELLE Universiadi 19.10 NUOTO – OROOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO ScaliaAAAAA!!! L’azzurra vince i 50 dorso donne con il crono di 27″92!!! Argento per la statunitense Haan bronzo per l’australiana McDonnell 19.06 ATLETICA – La messicana Moran Errejon vince la prima semifinale dei 400 ostacoli donne in 51″77 e si qualifica alla finale assieme ...

LIVE Universiadi 2019 in DIRETTA : risultati 9 luglio. ORO per Chiara Di Marziantonio nello skeet! Fiorettisti e sciabolatrici in finale - pistola mista di bronzo! Ok Crescenzi nel taekwondo : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE IL MEDAGLIERE DELLE Universiadi 15.45 SCHERMA – E’ finale anche per l’Italia della sciabola femminile! Le azzurre hanno sconfitto 45-34 la Gran Bretagna nei quarti e 45-33 la Russia nelle semifinali. Così le finali: 1. posto Italia-Francia, 3. posto: Russia-Corea 15.44 TIRO A VOLO – E’ OROOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO PER Chiara DI Marziantonio!!! 55/60 per lei contro il ...

Universiadi 2019 Napoli/ Risultati LIVE 9 luglio : fiorettisti in finale : Universiadi 2019 Napoli: Risultati live di oggi martedi 9 luglio. Il programma delle gare, le finali e gli azzurri che saranno oggi protagonisti.

LIVE Universiadi 2019 in DIRETTA : risultati 9 luglio. Fiorettisti per l’oro - pistola mista di bronzo! Ok Crescenzi nel taekwondo : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE IL MEDAGLIERE DELLE Universiadi 14.50 TIRO A VOLO – Alle ore 15.00 scatterà la finale dello skeet femminile con la nostra Chiara Di Marziantonio pronta per sfidare Amankova (Cze), Imprasertslik (Tha), Kravchenko (Kaz), Orihara (Gia) e Mancikova (Cze) 14.45 VOLLEY – Hanno preso il via Giappone-Germania, quarto di finale del torneo femminile e USA-Ucraina (per il 9-16° posto). Nel ...

LIVE Universiadi 2019 in DIRETTA : risultati 9 luglio. Fiorettisti per l’oro - pistola mista di bronzo! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE IL MEDAGLIERE DELLE Universiadi 13.28 VOLLEY FEMMINILE – Quarti: Russia-Rep. Ceca 3-0 (27-25 25-17 25-16), Quarti 9° posto: Thailandia-Argentina 21-25 25-22 19-25. 13.22 TIRO A SEGNO – Nella pistola mista 10 metri oro a Cina Taipei che batte in finale 16-10 la Corea del Sud! 13.17 TENNISTAVOLO – Nei 32mi maschili Alessandro Di Marino è battuto 0-4 dal russo Sadi ...

LIVE Universiadi 2019 in DIRETTA : risultati 9 luglio. Tiro a segno di bronzo! Medaglia certa dai fiorettisti! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE IL MEDAGLIERE DELLE Universiadi 13.08 Tiro A VOLO – Chiara Di Marziantonio è in finale nello skeet. Azzurra allo shoot off per la seconda posizione. 13.03 Tiro A segno – Di Martino / Varricchio di bronzo nella pistola mista 10 metri! Battuta l’India per 16-12 nella finalina! 13.00 VOLLEY – Altri parziali: Corea del Sud-Cina 25-23 25-19, Ucraina-Cile 21-25 25-22. 12.55 ...

UNIVERSIADI 2019 NAPOLI/ Risultati LIVE 9 luglio : azzurri ok per nuoto e scherma : UNIVERSIADI 2019 NAPOLI: Risultati live di oggi martedi 9 luglio. Il programma delle gare, le finali e gli azzurri che saranno oggi protagonisti.

LIVE Universiadi 2019 in DIRETTA : risultati 9 luglio. Altre medaglie in arrivo da tiro e scherma : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE IL medaglieRE DELLE Universiadi 12.45 scherma – Alle ore 13.00 Italia – Gran Bretagna nei quarti della sciabola femminile. 12.43 scherma – Medaglia sicura: i fiorettisti sono in finale! Battuta la Russia 45-30, Corea del Sud tra gli azzurri e l’oro. Ultimo atto alle ore 17.00. 12.40 VOLLEY FEMMINILE – Quarti: Russia-Rep. Ceca 27-25, Quarti 9° posto: ...

LIVE Universiadi 2019 in DIRETTA : risultati 9 luglio. Azzurri in semifinale nel fioretto a squadre. 4×200 stile uomini in finale nel nuoto : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE IL MEDAGLIERE DELLE Universiadi 11.20 SCHERMA – Gli Azzurri accedono alle semifinali del torneo di fioretto maschile a squadre, battendo 45-28 la Cina nei quarti. Attesa per conoscere chi tra Russia e Belgio affronterà l’Italia per conquistare il posto in finale 11.06 nuoto – Queste le nazionali qualificate per la finale della 4×200 stile: Usa, Francia, italia, Corea del ...

Universiadi 2019 Napoli/ Risultati LIVE 9 luglio : programma - finali e azzurri : Universiadi 2019 Napoli: Risultati live di oggi martedi 9 luglio. Il programma delle gare, le finali e gli azzurri che saranno oggi protagonisti.

LIVE Universiadi 2019 in DIRETTA : risultati 9 luglio. Azzurri ai quarti nel fioretto a squadre : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE IL MEDAGLIERE DELLE Universiadi 10.-04 NUOTO – Questi i semifinalisti dei 50 stile libero uomini: Cumberlidge (Gbr), Matsui (Jpn), Ho (Hkg), Kidd (Can), Apple (Usa), Gigler (Aut), Boges (Bra), Kuzmenko (Rus), Bell (Aus), Yang (Jpn), De Souza (Bra), Markov (Rus), Sendyk (Pol), Zoulalian (Sui), Varakin (Kaz), Izzo (Ita) 10.02 NUOTO – L’azzurro Izzo si qualifica con ...

LIVE Universiadi 2019 in DIRETTA : risultati 9 luglio. Nuoto - scherma e tiro a volo osservati speciali in casa Italia : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE IL MEDAGLIERE DELLE Universiadi Il programma di oggi – Gli Italiani in gara oggi Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle Universiadi 2019, oggi martedì 9 luglio va in scena la sesta giornata di gare a Napoli e in tutta la Campania. Programma ricchissimo con tante gare in programma e una sfilza di medaglie in palio, l’Italia vuole essere protagonista e punta a salire sul ...

LIVE Universiadi Napoli 2019 in DIRETTA : risultati 8 luglio. Altre medaglie dalla scherma - la Nazionale di calcio femminile si gioca l’accesso in semifinale! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE IL medaglieRE DELLE Universiadi. 21:35 ATLETICA – Dodicesimo Enrico Riccobon nelle batterie dei 1500m maschili. 21:31 VOLLEY – Vittoria convincente dell’Italia maschile che regola il Giappone in tre set (25-22, 25-19, 25-19). 21:20 calcio – Dopo 20′ sempre 0-0 tra Italia e Corea del Nord, sono partite meglio le asiatiche già un paio di volte vicine al ...

LIVE Universiadi Napoli 2019 in DIRETTA : risultati 8 luglio. Oro Italia nel fioretto femminile a squadre. Vendrame quarto nei 100 m stile libero : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE IL MEDAGLIERE DELLE Universiadi 19.00 SCHERMA – E’ il momento di festeggiare per Erica Cipressa, Camilla Mancini e Martina Sinigalia che davanti al pubblico di casa hanno conquistato una fantastica medaglia d’oro! 18.59 – NUOTO – Silvia Scalia in acqua per la semifinale dei 50 dorso femminili. 18.58 SCHERMA – OROOOOOOOOOOOO ItaliaAAAAAAAAA! Ultima stoccata ...