Juve | l' affare de Ligt verso le battute finali

Calciomercato Juventus – Ufficiale l’arrivo di Demiral dal Sassuolo : cifre e dettagli dell’affare : La Juventus annuncia l’arrivo di Merih Demiral dal Sassuolo: il difensore turco si trasferisce in bianconero per 18 milioni di euro Non sarà Matthijs De Ligt, ma la Juventus ha comunque un nuovo giovane difensore pronto a dare il cambio a Bonucci e Chiellini. La società bianconera, tramite un comunicato Ufficiale, ha annunciato l’arrivo di Merih Demiral dal Sassuolo per una cifra vicina ai 18 milioni di euro, pagabili in 4 anni: ...

Marca : Ajax irritato con la Juve sull’affare De Ligt : L’agenzia di stampa LaPresse riporta in un’agenzia la notizia che l’Ajax si sarebbe irritata con la Juve per la trattativa riguardante Matthijs de Ligt. Proprio per questo motivo gli olandesi hanno deciso di non chiudere le porta al Barcellona che appare interessato al calciatore. L’indiscrezione arriva dalla Spagna sulla caccia al 19enne difensore olandese, secondo Marca, la società olandese non avrebbe gradito il ...

Calciomercato Juventus - dalla Spagna : Ajax ‘irritato’ su affare De Ligt : Nuovi scenari riguardanti l’affare Juventus-De Ligt. Negli ultimi giorni, accelerata dei bianconeri che hanno scalzato il Barcellona. Ma, fanno sapere dalla Spagna, l’Ajax non ha ancora completamente chiuse le porte ai blaugrana. Motivo? Gli olandesi si sarebbero ‘irritati‘ dal comportamento della Vecchia Signora. ‘Marca‘ riferisce infatti che la società di Amsterdam non avrebbe gradito il fatto che la ...

Calciomercato : la Juventus vorrebbe chiudere l'affare De Ligt in questa settimana : La Juventus dopo aver messo a segno i colpi Adrien Rabiot, Aaron Ramsey e Luca Pellegrini sta proseguendo il lavoro per regalare altri importanti rinforzi a Maurizio Sarri. Al momento Fabio Paratici sembra concentrato soprattutto sulla trattativa per arrivare a Matthijs De Ligt. La Juve, secondo Sky Sport, vorrebbe chiudere entro questa settimana la trattativa con l'Ajax per l'olandese: infatti, si starebbero definendo alcuni dettagli e in ...

Juventus - Paratici sarebbe pronto ad andare ad Amsterdam per chiudere l'affare De Ligt : Oggi, in casa Juventus è stato il Rabiot Day. Il francese si è presentato in conferenza stampa e poi ha visitato l'Allianz Stadium e il JMuseum. Rabiot ha anche incontrato i ragazzi delle scuole calcio bianconere che lo hanno accolto con grande calore. Alla presentazione del francese erano presenti anche Pavel Nedved e Fabio Paratici. In particolare il ds juventino, in questi giorni, è molto impegnato nella trattativa per arrivare a Matthijs De ...

Calciomercato sabato 29 giugno : Spinazzola-Pellegrini - le vere cifre dell’affare tra Roma-Juve : Calciomercato 29 giugno- Ecco tutte le trattative di oggi 29 giugno. Affare fatto tra Roma e Juventus per lo scambio tra Spinazzola e Pellegrini. JUVENTUS– Accordo raggiunto con la Roma per il passaggio di Spinazzola in giallorosso, il giocatore ha già svolto le visite mediche con i giallorossi e per il passaggio di Luca Pellegrini […] L'articolo Calciomercato sabato 29 giugno: Spinazzola-Pellegrini, le vere cifre dell’affare ...

Juve - Paratici la prossima settimana dovrebbe chiudere con l'Ajax l'affare de Ligt : Archiviata la pratica allenatore, con l’investitura di Maurizio Sarri, la Juventus si è tuffata nel mercato per puntellare i reparti nevralgici, individuati in difesa e a centrocampo. Per la terra di mezzo a gennaio, Fabio Paratici si era già assicurato Aaron Ramsey dell’Arsenal, con la formula del parametro zero e ora sarebbe in procinto di chiudere con la stessa modalità del gallese, anche per Adrien Rabiot. Nel blitz di ieri, a Parigi, il ds ...

Juve-Rabiot : l'affare sarebbe chiuso - si attende solo la firma del contratto : La Juventus dopo aver chiuso per Aaron Ramsey ha ormai messo le mani su un secondo colpo a parametro zero. Si tratta del centrocampista francese Adrien Rabiot. Il giovane transalpino il 30 giugno si libererà ufficialmente dal Paris Saint Germain, e sarà libero di firmare con la Juve. Il corteggiamento dei bianconeri è stato lungo e paziente. Fabio Paratici infatti aveva iniziato a prendere contatti con il suo entourage già lo scorso anno. ...

Calciomercato Juventus – Colpo Rabiot - blitz di Paratici nella notte : i dettagli dell’affare : Fabio Paratici a Parigi nella notte per chiudere l’accordo con Adrien Rabiot: il centrocampista si libera a zero dal PSG e sarà un nuovo calciatore della Juventus Dopo l’acquisto a sorpresa di Luca Pellegrini, avvenuto nel pomeriggio di ieri, la Juventus piazza un altro Colpo importante, questa volta in mediana. nella notte Fabio Paratici è volato a Parigi per chiudere l’accordo con Adrien Rabiot che sarà un nuovo giocatore della Juventus. ...

De Ligt Juventus : le cifre sbalorditive dell’affare e l’effetto Decreto Crescita : La chiusura dell’affare De Ligt-Juventus è oramai cosa fatta: il trasferimento dell’anno in casa bianconera è vicino e mancano solo pochi dettagli. Il club di Torino pagherà all’Ajax 63 milioni di euro più 13 di bonus eventuali, per un totale complessivo di circa 76 miloni di euro: spesa sbalorditiva, che però risentirà dei benefici del […] More

Juventus - starebbe procedendo l'affare De Ligt : bianconeri trattano con l'Ajax : La Juventus, in queste ore, sembra essere totalmente concentrata sulla trattativa per Matthijs De Ligt. I bianconeri e l'agente del giocatore avrebbero trovato un accordo sulla base di 8 milioni di ingaggio più 4 di bonus. Adesso la Juve starebbe trattando con l'Ajax per trovare l'intesa sul prezzo del cartellino. Il club olandese vorrebbe circa 75 milioni, che sarebbe la cifra che era pronto a garantire il Paris Saint - Germain per arrivare a ...

Juve - blitz di Paratici e Raiola ad Amsterdam per concludere l'affare de Ligt con l'Ajax : Le prestazioni della Juventus in Europa, avrebbero evidenziato la necessità di colmare delle lacune in difesa il cui centrale di spicco, Giorgio Chiellini, avanti nell'età e preda di continui acciacchi fisici non garantirebbe la necessaria copertura. Fabio Paratici, preso atto della situazione, avrebbe iniziato a sondare il terreno per trovare il profilo adatto ad affiancare il capitano e nel futuro raccoglierne la pesante eredità. Il giocatore ...

La Juve nell'affare de Ligt potrebbe essere agevolata dal Decreto crescita : La Juventus, vanta una rosa di livello internazionale, nonostante ciò è stata eliminata ai quarti di Champions League dall'Ajax. Il risultato negativo ottenuto in Europa ha evidenziato lacune pesanti a centrocampo e soprattutto in difesa il cui protagonista principale, Giorgio Chiellini, spesso è stato assente per infortunio e ciò avrebbe contribuito in maniera decisiva all'eliminazione dalla Coppa. La decisione di de Ligt Fabio Paratici, preso ...

Juve in pressing sull'Ajax e su Raiola per chiudere l'affare de Ligt : si parla di 70 mln : La Juventus ha nella difesa uno dei suoi punti di forza. In questi ultimi otto anni, la cosiddetta BBC ha contribuito decisamente alla conquista degli altrettanti scudetti consecutivi. Bonucci, Barzagli e Chiellini dal 2011 ad oggi sono stati una sicurezza imprescindibile, ma il tempo passa, l'età avanza e il campione del mondo 2006 ha dovuto tirare i remi in barca, mentre il numero 19 e il capitano, ormai over 30, aspettano forze fresche da ...