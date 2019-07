ilnapolista

(Di martedì 9 luglio 2019) Abbiamo scritto iericlassifica Censis sulle università italiane e del primato in negativo di quelle campane (tranne Salerno). Oggi su Repubblica Napoli insorgono i, che accusano il Censis di utilizzare dei criteri errati per l’analisi. Il rettore dell’Orientale, Elda Morlicchio, dice che i parametri presi in considerazione dal Censis “fanno riferimento a dati di contesto indipendenti da noi”. Si riferisce aie alle borse di studio, ad esempio, “sui quali c’è un impegnoRegione, ma il ritardo da recuperare è ancora tanto”. Inon hanno forza sufficiente per spingere la Regione ad una svolta, non esiste neppure un assessore regionale all’università. E’ una delega che ricade nelle mani di De Luca, che, tra i suoi numerosi impegni, non può dare, al tema, l’attenzione che richiederebbe. Insomma, se ...

napolista : I rettori degli atenei campani: “Se mancano i servizi non è colpa nostra ma della Regione” Su Repubblica Napoli la… - TurcoWeverton : 'Perché gli altri...' Può darsi che abbiano commesso degli errori. È sono ingegneri. Mentre io non lo posso esser… - Jianko_ : @iacchite1 Sperando che sia presente dove sono i problemi quotidiani degli studenti, delle aule sporche e che gl'in… -