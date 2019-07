ilfattoquotidiano

(Di martedì 9 luglio 2019) “Pace2″ contro “nessun condono“. Torna la bagarre nel governo frae M5S. Il sottosegretario all’Economia, Massimo, ha dato il via alla battaglia annunciando le proposte da inserire all’interno della riformain vista della legge di Bilancio. Lainsiste sul suo cavallo di battaglia, la flat tax, con quoziente familiare. Soprattutto si pensa a quella che viene definita la “pace2”, nel tentativo di trovare le coperture necessarie andando a scandagliare nel sommerso. “Con noi nessun condono passerà mai. Piuttosto bisogna intensificare la lotta, fino al carcere, contro i grandi evasori”, si alternano a dichiarare i pentastellati. I leghisti, come spiega, premono per una riedizione della rottamazione. Allo studio nuove norme per ridurre il contenzioso e un ampliamento alle imprese ...

Cascavel47 : Fisco, la “pace fiscale 2” di Bitonci fa litigare Lega e M5S: le ipotesi in campo. E tutti: “La flat-tax non si pag… - infoitinterno : Fisco: Lega per pace fiscale 2. M5S: nessun condono, carcere evasori - serenel14278447 : Fisco: Lega per pace fiscale 2. M5S: nessun condono, carcere evasori - Economia - ANSA -