Empire of Sin - anteprima

E3 2019 : Empire of Sin - il nuovo titolo di Romero Games - è in arrivo su Nintendo Switch : Durante il Nintendo Direct sono stati annunciati una serie di nuovi titoli che arriveranno presto sulla console ibrida Nintendo Switch. Tra questi c'è il nuovo gioco dei fratelli Romero che porterà delle tinte noir all'interno della console.Empire of Sin trasporta i giocatori nello spietato mondo del crimine della Chicago proibizionista degli anni '20, dove dovranno usare una combinazione di fascino e intimidazione per scalare le gerarchie della ...