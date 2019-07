CorMez | Icardi è solo una suggestione Per De Laurentiis ingaggio troppo alto

ilnapolista

(Di martedì 9 luglio 2019) Per il Corriere del Mezzogiorno quella che porta a Mauroin azzurro non è altro che una semplice. L’entourage del calciatore ha proposto Maurito al club di Dema il prezzo è stato ritenuto. Secondo illa cifra richiesta per iniziare la trattativa per l’è di 8 milioni e per il Napoli è altissima visto che per portare l’argentino in azzurro non si può nemmeno usufruire delle agevolazioni del Decreto Crescita. Dunque le parole di Ancelotti in conferenza stampa sarebbero da interpretare proprio così: il Napoli ha altre priorità sul mercato, a partire da James Rodriguez. Pernon c’è alcuna trattativa in ballo. L'articolouna. Per DeilNapolista.