Calciomercato Arsenal | Saliba costerà 30M | il classe 2001 arriva dal Saint-Etienne

(Di martedì 9 luglio 2019) L’ha trovato l’accordo con ilper: ilcirca 30 milioni ma restarà in prestito in Francia per un anno.“powered by Goal”Ufficializzato la scorsa settimana l’arrivo di Gabriel Martinelli, l’ora sta per mettere a segno il secondo colpo di mercato estivo. Si tratta di William, difensore centrale per il quale i Gunners hanno trovato un accordo con il.Deciso a battere la concorrenza del Tottenham, altro club interessato al talento francese, l’pagherà 26,5 milioni di sterline (circa 30 milioni di euro) il giovane. Il giocatore a Londra ci arriverà però solamente tra un anno, dato che la prossima stagione resterà in prestito al.Il club francese ha infatti forzato affinché il calciatore restasse in Ligue 1 per altri dodici mesi, pronto a far saltare la ...

