A 18 mesi scivola dalle braccia del nonno e muore cadendo da una nave da crociera

Tragedia in Crociera - Chloe muore a 18 mesi dopo essere scivolata dalle braccia del nonno : È Chloe Wiegand la bimba di 18 mesi morta mentre si trovava in vacanza su una nave da Crociera della Royal Caribbean ormeggiata in Porto Rico: è stata così identificata la piccola che è scivolata dalle braccia del nonno materno facendo un volo di circa 100 metri. Indagini sono in corso: nessuno della sua famiglia può lasciare il paese finché non sarà terminata l'inchiesta.Continua a leggere

Alessandra Ghisleri - l'ultimissimo sondaggio : dove scivola la Lega - 'non accadeva da mesi' : Ultimo giorno di sondaggi prima del silenzio imposto nelle due settimane precedenti alle elezioni Europee. E così, ora dopo ora, filtrano le ultime rivelazioni. E per via non ufficiale arriva anche ...