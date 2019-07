Vitalizi | Cassazione dichiara inammissibile ricorso di ex parlamentare contro tagli Di

La Cassazione boccia il ricorso degli ex parlamentari per il Vitalizio - esulta M5S : "Stop privilegi" : Le controversie relative alle condizioni di attribuzione e alla misura dell’indennità parlamentare e degli assegni vitalizi per gli ex parlamentari “non possono che essere decise dagli organi dell’autodichia, la cui previsione risponde alla medesima finalità di garantire la particolare autonomia del Parlamento”. Lo scrivono le sezioni unite civili della Cassazione, dichiarando inammissibile il ricorso per ...