Ursula von der Leyen a caccia di voti

Commissione Ue - scandali e ombre di Ursula von der Leyen : dalle consulenze esterne fino alle accuse di plagio : A Bruxelles i dati sono tratti e la carica più alta, nel caso in cui il Parlamento europeo confermi l’esito degli accordi raggiunti in Consiglio Ue, viene consegnata a Ursula Von Der Leyen, molto vicina ad Angela Merkel e Wolfgang Schäuble, tanto che il suo nome era il più accreditato per la corsa alla presidenza Cdu e alla cancelleria, posto in seguito preso da Annegret Kramp Karrenbauer. Entrata piuttosto tardi in politica, i trascorsi ...

Sondaggi Germania : nomine Ue - i tedeschi bocciano Ursula von der Leyen : Sondaggi Germania: nomine Ue, i tedeschi bocciano Ursula Von der Leyen Secondo il 56% dei tedeschi la ministra della difesa Ursula von der Leyen non è adatta al ruolo di presidente della Commissione Ue. A rivelarlo è un Sondaggio Ard. La maggioranza dei suoi connazionali sostiene che la ministra, scelta dalla cancelliera Angela Merkel come erede di Jean-Claude Juncker alla guida della Commissione, “non farebbe una bella figura perché ...

Ursula von der Leyen - dietro di lei gli anticomunisti dell'est : la verità sulla neo-presidente Ue : L'Europa sterile di Angela Merkel ed Emmanuel Macron, che finora si era affidata a Jean-Claude Juncker, un presidente di Commissione senza figli, tenta di colmare la lacuna affidandosi a Ursula von der Leyen, sette volte madre fra il 1987 e il 1999. Se fosse nominata presidente della Commissione, po

Commissione UE a Ursula von der Leyen - Bce a Lagarde : Tutto come dalle ultime previsioni a Bruxelles per le nuove nomine europee. Il presidente della Commissione Ue che succederà a Jean Claude Juncker sarà il ministro della Difesa tedesco Ursula Von der Leyen (Cdu) mentre la francese Christine Lagarde, (ex) direttore del Fondo Monetario Internazionale, andrà alla presidenza della Bce e il socialista spagnolo Josep Borrell diventerà Alto rappresentante. Il nuovo presidente del Consiglio europeo ...

Chi è Ursula von der Leyen - la probabile prima donna a capo della Commissione Ue : Ursula Von der Leyen (foto: Monika Skolimowska/picture alliance via Getty Images) Succede di rado, ma succede: i leader dei 28 paesi dell’Unione europea sono riusciti a mettersi d’accordo e hanno deciso chi occuperà le posizioni al vertice delle istituzioni comunitarie. La francese Christine Lagarde, direttrice del Fondo monetario internazionale, sostituirà Mario Draghi alla guida della Bce; il socialista e attuale ministro degli ...

Nomine Ue : Ursula von der Leyen presidentessa della Commissione Ue - Lagarde alla Bce. Conte : “All’Italia vicepresidente e commissario economico” : Ursula Von der Leyen e Christine Lagarde: per la prima volta due donne occupano i vertici di Commissione Ue e Bce, due ruoli chiave a Bruxelles. La fumata bianca è arrivata direttamente dal profilo twitter del presidente del consiglio europeo Donald Tusk, che ha annunciato l’accordo avvenuto tra i 28 anche sul belga liberale Charles Michel come suo successore e sul socialista spagnolo Josep Borrell come Alto rappresentante. Tutte Nomine ...

Ursula von der Leyen - dalle battaglie per le madri alla Difesa : fedelissima della Merkel e dei temi sociali – Il ritratto : In Germania è conosciuta per le battaglie per le madri lavoratrici e per essere una dura, un cane sciolto. Anche per questo Angela Merkel la apprezza e non ha mai voluto rinunciare a darle in ruolo nei suoi governi. 60 anni, a sua volta madre di 7 figli, Ursula von der Leyen è la prima donna a diventare presidente della Commissione europea. fedelissima della cancelliera, tanto da essere per anni indicata come la sua vera erede, von der Leyen è ...