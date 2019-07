Uomini e Donne | Giulia gela Manuel | “Non tornerei con un ex”

lanostratv

(Di lunedì 8 luglio 2019)Cavaglià darà una seconda chance adi UeD? Parla leiCavaglià, in queste ultime ore, ha conversato amorevolmente su instagram con i suoi numerosissimi fan. E uno di questi ultimi ha colto la palla al balzo per chiederle se ritornerebbe mai con un suo ex fidanzato. A quel punto l’ex tronista di, con la sua proverbiale schiettezza, ha confessato a tal proposito: “E’ come dire…Prenderesti un paio di scarpe fuori moda? Assolutamente no…Quindi no, noncon un ex…Poi ogni situazione fa storia a se…Però già che si chiama ex, un motivo ci sarà no?” Una dichiarazione che pare non lasciare molti dubbi:Cavaglià non tornerebbe con un ex. Per tale ragione è facile intuire che sarà quindi difficile rivederla tra le braccia proprio del suo ultimo ex fidanzato,Galiano, con buona pace dei fan. ...

