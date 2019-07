Uomini e Donne Giulia Cavaglià dissipa ogni dubbio | ' Non tornerei mai con un ex'

Blastingnews

(Di lunedì 8 luglio 2019) L'ex tronista diè tra i personaggi più discussi nell'ultimo periodo. In seguito alla fine del suo percorso all'interno del programma di Maria De Filippi, infatti, la ragazza ha fatto molto discutere di sé. La fine lampo della relazione con Manuel Galiano ha fatto sorgere dei sospetti. Alcuni utenti infatti, ritengono che la ragazza possa aver preso in giro tutti. Altri invece, sono dell'idea che sia stato Manuel ad ingannarla, tradendola a Ibiza dopo pochissimi giorni. Admodo, comunque siano andate le cose tra i due, una cosa è certa: adesso non stanno più insieme e, quasi certamente, non faranno mai pace., infatti, ha risposto ad alcune domande dei fan in merito alla possibilità di tornare insieme ad un ex fidanzato. In merito alla vicenda, la ragazza è stata davvero lapidaria ed ha negatopossibilità di ritorno di fiamma. ...

