Svolta a destra nelle elezioni in Grecia | finisce l' era Tsipras

Risultati ballottaggi - Piombino Svolta a destra dopo 70 anni : operai decisivi nel trionfo del sindaco di Fratelli d’Italia : L’ennesimo (ex) bastione rosso della Toscana che viene conquistato dal centrodestra sovranista. Sembra il solito refrain sentito e risentito così tante volte negli ultimi cinque anni da non far quasi più notizia. E invece no, perché Piombino è stata per 70 anni, dopo la vicina Livorno, il simbolo di quella sinistra in grado di resistere alla caduta del muro di Berlino, alla crisi economica del 2008 e a quello che Hegel chiamerebbe lo Zeitgeist, ...