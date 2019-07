Square Enix commenta le possibilità di avere un Final Fantasy X-3

Marvel's Avengers : Square Enix spera che il gioco faccia meglio di Spider-Man : Marvel's Spider-Man è stato il titolo che più ricordava da vicino il gioco di supereroi ideale e mostrava la diffusa popolarità di Marvel oltre i film. Aveva qualità e quantità in termini di contenuti e ha venduto molte copie anche se è stata un'esclusiva PS4. Yosuke Matsuda, presidente di Square Enix, ha parlato del gioco e ha detto di aver apprezzato il titolo di Insomniac Games. Ha anche detto che non vuole che sia migliore del nuovo Marvel's ...

Square Enix : l'innovazione è il punto fondamentale per i franchise di Final Fantasy - Tomb Raider e Dragon Quest : Final Fantasy XV è stato abbastanza apprezzato dai vecchi fan, ma ha raggiunto anche un nuovo pubblico. Il gioco, come saprete, ha modificato la formula classica proponendo un mondo più aperto e un combattimento proiettato in una direzione più action. All'ultimo E3, il CEO e presidente di Square Enix, Yosuke Matsuda, ha parlato con Game Informer in un'intervista e, in Questa occasione, ha confermato che FF15 ha alzato il profilo della serie."Sì, ...

Final Fantasy 7 Remake : secondo il CEO di Square Enix i remake sono più difficili da sviluppare rispetto ai giochi originali : Senza dubbio, uno dei giochi più attesi in arrivo è Final Fantasy VII remake di Square Enix. Il gioco sta arrivando esattamente nel momento giusto, in cui più titoli hanno subito il "trattamento remake" e, secondo l'amministratore delegato della società, sviluppare remake è più difficile che fare un gioco originale, riporta Gamingbolt.Considerando che FFVIIR uscirà in più giochi, probabilmente significa che non vedremo un nuovo Final Fantasy ...

FINAL FANTASY 7 REMAKE : Per Square Enix la nostalgia non è la chiave del successo : Quanti di voi attendono con ansia il REMAKE di FINAL FANTASY VII? Il CEO di Square Enix “Yosuke Matsuda” in una recente dichiarazione ha parlato dell’importanza di sviluppare qualcosa di nuovo in un REMAKE, evitando di puntare solo sul fattore nostalgia. FINAL FANTASY VII REMAKE avrà contenuti inediti Abbiamo imparato nel corso del tempo che fare dei REMAKE può risultare estremamente difficile, realizzare ...

Final Fantasy 7 Remake : diamo uno sguardo alle nuove immagini pubblicate da Square Enix : Attraverso un comunicato stampa, Square Enix e PlayStation hanno pubblicato nuove immagini di Final Fantasy 7 Remake.Presentato durante l'E3 2019, Final Fantasy 7 Remake è stato uno dei grandi giochi dell'evento e l'azienda continua a presentare una serie di immagini promozionali. Alcuni screenshot sono stati presi dal trailer mostrato proprio durante la kermesse losangelina e mostrano il sistema di combattimento ed alcuni nemici presenti nel ...

Final Fantasy 7 Remake : il dipartimento "etico" di Square Enix ha deciso di ridurre le forme di Tifa : Final Fantasy 7 Remake è senza dubbio uno dei titoli più attesi di questa generazione, tuttavia i veterani del titolo PS1 potranno notare alcune differenza con i nuovi modelli dei personaggi, in particolare parliamo delle forme (decisamente abbondanti nella versione PS1) di Tifa.Come riporta Eurogamer.net, il director Testuya Nomura ha rivelato durante un'intervista, che il dipartimento etico di Square Enix ha pensato di modificare il fisico ...

Square Enix vorrebbe pubblicare il suo catalogo online - ma non sa dove siano finiti alcuni vecchi giochi : Square Enix, uno dei più grandi publisher del pianeta, è interessato a mettere insieme l'intero catalogo di giochi in modo che possa venderli / riprodurli online. Ma c'è solo questo piccolo problema: mancano alcuni dei vecchi giochi.In un'intervista con Game Informer all'E3, il presidente della compagnia Yosuke Matsuda ha detto: "stiamo lavorando sodo per fare in modo che possiate giocare i titoli più classici che potreste aver giocato su NES. ...

Marvel’s Avengers - ultime novità sul nuovo titolo di Square Enix : Mostrato durante la conferenza dell’E3 2019 di Square Enix, dopo due anni di lunga attesa, il “The Avengers Project” ha un nome e una data di uscita. Il nuovo titolo della casa giapponese si chiamerà Marvel’s Avengers e sarà disponibile su PlayStation 4, Xbox One, PC e Google Stadia a partire dal 15 Maggio 2020. Oltre ad aver mostrato un filmato parecchio suggestivo, dove abbiamo fatto la conoscenza dei ...

Marvel's Avengers : Square Enix non ha in programma di cambiare il design degli eroi : Quando Square Enix ha mostrato il suo Marvel's Avengers durante la conferenza E3, il design dei vari eroi ha scatenato parecchio scetticismo online, sono stati infatti in molti a definirli come una brutta copia dell'MCU.Come riporta IGN, altre critiche riguardano il costume in stile antisommossa indossato da Capitan America e i dischi situati sul petto di Thor, che lo fanno sembrare un sistema di casse ambulante. Durante una recente intervista, ...

Anche Square Enix vuole lanciare il proprio servizio in abbonamento : Square Enix è l'ultimo studio di giochi tripla A che vuole lanciare un proprio servizio di abbonamento. L'editore di Final Fantasy in un'intervista a GamesIndustry che è solo una considerazione per ora."Al momento stiamo esplorando entrambe le possibilità", ha detto il presidente di Square Enix, Yosuke Matsuda. "Noi forniamo già giochi attraverso l'Xbox Game Pass. Ma alla fine stiamo pensando di avere un canale tutto nostro."Ci sono già editori ...

Uscita di Final Fantasy VII Remake ad episodi : Square Enix fa chiarezza sui contenuti : L'E3 2019 è stato anche quello di Final Fantasy VII Remake. Assieme alla conferenza di Nintendo - esibitasi per l'occasione in un Direct carico di contenuti -, Square Enix ha regalato a stampa e appassionati il miglior media briefing dell'intera kermesse losangelina, conquistandone i cuori soprattutto grazie al rifacimento della settimana Fantasia Finale. Quella più amata direbbero alcuni, e che tornerà a partire dal 3 marzo 2020 su PlayStation ...

Square Enix ha intenzione di rendere disponibile in digitale tutto il suo catalogo di giochi : Square Enix vuole rendere disponibile online la sua decennale libreria di giochi, riporta VG247.com.I remake hanno dominato l'E3 di Square Enix quest'anno. Ma anche se è irragionevole aspettarsi che ogni gioco ottenga una revisione in stile Final Fantasy 7 o un trattamento come Final Fantasy 8 HD, il publisher vuole rendere più semplice giocare ai suoi vecchi giochi.Il presidente e amministratore delegato, Yosuke Matsuda, ha dichiarato a ...

In quanti giochi verrà diviso Final Fantasy VII Remake? Square Enix non ne ha idea : Final Fantasy VII Remake è stato uno dei grandissimi protagonisti delle conferenze pre-E3 2019 di questi giorni. Tutti abbiamo ancora negli occhi la meravigliosa presentazione organizzata da Square Enix ma purtroppo i dubbi sul progetto rimangono, in particolare per quanto riguarda il modo in cui verrà pubblicato e il numero effettivo di episodi in cui sarà suddiviso.Il primo episodio (se così può essere definito) verrà lanciato il 3 marzo del ...

Outriders : trailer e rilascio per il nuovo titolo di Square Enix : Dopo l’annuncio di Final Fantasy VII Remake, la casa videoludica Square Enix ha presentato all’E3 il nuovo Outriders. Outirders sarà uno shooter cooperativo drop-in/drop-out da 1 a 3 giocatori, disponibile per XBOX One, PlayStation 4 e PC dall’estate 2020. Durante l’evento, come è solito, è stato reso pubblico anche il trailer di annuncio. Sebastian Wojciechowski, Studio Head di People Can Fly – azienda che ha collaborato con Square Enix alla ...