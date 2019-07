Sicilia | caldo opprimente fino a mercoledi' Attesi fino a 42°C

Caldo - boom di frutti esotici italiani : dal mango alle banane - aumento enorme dei terreni coltivati in Sicilia e Calabria : Con i cambiamenti climatici arrivano le prime coltivazioni di mango e avocado Made in Italy insieme a tante altre produzioni esotiche di largo consumo come le banane e specialità meno conosciute come lo zapote nero fino alla sapodilla. E’ quanto emerge dal primo studio Coldiretti “I tropicali italiani” presentato in occasione dell’apertura del Villaggio contadino della Coldiretti a Milano al Castello Sforzesco, da Piazza del Cannone a Piazza ...

Meteo - prima Domenica d’Estate di caldo estremo al Sud : +43°C in Sicilia - afa pazzesca [DATI] : Le condizioni Meteo in Italia sono nettamente migliorate dopo i fenomeni estremi di ieri: in Emilia Romagna è tornato a splendere il sole e fa di nuovo caldo, Bologna e Modena sono schizzate a +30°C dopo il freddo che ieri sera ha seguito la furiosa grandinata facendo crollare le temperature fino a +15°C. Complessivamente oltre 50 persone sono rimaste ferite per la grandine, ma adesso stanno tutti bene e nessuno è ricoverato. Al Sud, invece, fa ...

Super caldo - altra giornata di fuoco : picchi di +39°C in Puglia - Sicilia - Calabria e Basilicata [DATI] : Un’altra giornata di fuoco oggi su gran parte d’Italia e soprattutto al Sud. Le temperature hanno raggiunto i +39°C in Puglia, Sicilia, Calabria e Basilicata. Queste le località con i valori più elevati: +39°C a Foggia, Caltagirone, Lentini, Mineo, Montescaglioso, Tursi e Torano Scalo, +38°C a Cerignola, Rende, Bisignano, Cropalati, Botricello, Sellia, Marconia, Pomarico e Luzzi, +37°C a Taranto, Siracusa, Augusta, Piazza Armerina, ...

Gran caldo al sud : raggiunti i 38°C in Puglia - Calabria e Sicilia : Avvio d'estate decisamente notevole considerando il lungo periodo di frescura e instabilità da cui arriva l'Italia : l'alta pressione sub-tropicale sta portando bel tempo e soprattutto tanto caldo...

Al Sud esplode il super caldo : +38°C in Sicilia e Sardegna - spiagge prese d’assalto. Sbalzi di 24°C sull’Appennino : Come ampiamente previsto da giorni, il super caldo è arrivato all’improvviso in queste ore al Sud Italia. Oggi pomeriggio le temperature hanno raggiunto picchi di fuoco soprattutto in Sardegna e Sicilia, ma non solo. Vediamo i dati delle temperature massime giornaliere: +38°C a Partinico e Carbonia, +37°C a Caltagirone e Pantelleria, +36°C a Trapani e Rende, +35°C a Foggia, Cosenza, Iglesias e Castrignano de’ Greci, +34°C a Caserta, ...