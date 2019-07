Blastingnews

(Di lunedì 8 luglio 2019) Diventare invisibile, questa è la cura che propone Nessuno, per salvare quattro donne dalla loro vita illogica e crudele. Annullare se stesse, la loro identità, la cerchia di persone che le circondano, per ricominciare a vivere; dimenticare un passato doloroso e privo di razionalità, lasciar andare una vita doppia, fatta di menzogne e falsità, nella quale sono intrappolate. Nella sua perversione, Nessuno cerca di introdurre una vena di bontà in quello che fa, nonostante l’abominio che compie. Un abominio del quale l’ispettore Piero Nardi, colui che dovrebbe proteggere la sicurezza della società, era a conoscenza, nei minimi dettagli, grazie a una lettera nella quale il malvagio sequestratore descriveva tutto ciò che avrebbe fatto. La sua volontà era quella, infatti, di sequestrare quattro donne, a distanza di una settimana l’una dall’altra, curarle e poi lasciarle nuovamente libere, ...

LisaDiGiovanni2 : Recensione: 'Cerco te', un thriller di Mauro Mogliani -