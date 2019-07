Nastri d' Argento 2019 | speciale premiazione su Rai 1 | conduce Anna Ferzetti che premia

Nastri d’Argento 2019 : trionfo assoluto per Marco Bellocchio che conquista sette premi : Stravince Il traditore di Marco Bellocchio ai Nastri d’Argento 2019 che chiudono a Taormina stasera la 73.edizione. sette (su undici nomination) i riconoscimenti al ‘miglior film’ premiato anche per la regia, la sceneggiatura, il montaggio, la colonna sonora ma soprattutto, per il miglior protagonista Pierfrancesco Favino e tra i ‘non protagonisti’ Luigi Lo Cascio e Fabrizio Ferracane. Un trionfo assoluto, dopo il successo a Cannes e l’ottima ...

Daniele Ciprì - Nastri d'Argento 2019 : «Così fotografo la luce dell'estate» : Daniele Ciprì, 57 anni, è regista, sceneggiatore, montatore. È appena stato premiato a Taormina con il Nastro d'argento per la fotografia per due film: Il primo re e La paranza dei bambini. Come direttore della fotografia è stato premiato in passato anche per Vincere, È stato il figlio, Salvo. Quest2019;anno ha firmato il corto Vinicio Capossela: Il povero Cristo. Qui, la sua testimonianza sulla luce raccolta da ...

Nastri d’Argento 2019 - trionfa “Il Traditore” di Bellocchio e Favino : Come previsto, è arrivato il trionfo de Il Traditore. La 73esima edizione dei Nastri d’Argento, nella cerimonia svoltasi al Teatro Antico di Taormina presentata da Anna Ferzetti, ha visto l’affermazione del film di Marco Bellocchio, che ha portato a casa 7 delle 11 nomination. Miglior film, regia, sceneggiatura, montaggio, colonna sonora, e soprattutto i riconoscimenti per il protagonista a Pierfrancesco Favino per il suo ritratto di Tommaso ...

Nastri d'Argento 2019: tutte le FOTO della premiazione da Taormina Si è svolta ieri sera, presso il Teatro Antico di Taormina, la premiazione dei Nastri D'Argento 2019

Nastri D’Argento 2019 - Stefano Fresi e Paola Cortellesi migliori attori di commedia - Bangla il film dell’anno : Nastri D'Argento 2019, domani la premiazione al Teatro Antico di Taormina, Fresi e Cortellesi i primi vincitori, Bangla commedia dell'anno Sono stati svelati i primi vincitori dei Nastri ...

I Nastri d'argento premiano Bangla e Paola Cortellesi : E' "Bangla" di Phaim Bhuiyan la commedia dell'anno ai nastri d'argento 2019. Un verdetto a sorpresa nel voto dei Giornalisti Cinematografici

Matteo Rovere a OM - pioggia di candidature ai Nastri d’Argento per Il Primo Re : Segui tutti gli aggiornamenti quotidiani dello “Speciale Nastri d’Argento 2019” di OM: https://www.optimagazine.com/category/speciale-Nastri-dargento Matteo Rovere, che OM Optimagazine ha incontrato in occasione delle nomination ai Nastri d’Argento 2019, è una delle figure centrali dell’ultima generazione di cineasti italiani. Trentasettenne con una carriera già ricca e soprattutto un’attitudine da uomo di cinema totale, Rovere è ...

Edoardo De Angelis a OM - otto nomination per Il Vizio Della Speranza ai Nastri d’Argento : “Dirigire mia moglie è stata un’esperienza bellissima” : Segui tutti gli aggiornamenti quotidiani dello “Speciale Nastri d’Argento 2019” di OM: https://www.optimagazine.com/category/speciale-Nastri-dargento Dalla miglior regia, alla miglior sceneggiatura, passando per miglior attrice protagonista, miglior attrice non protagonista, miglior scenografia, miglior sonoro in presa diretta, miglior colonna sonora e miglior canzone originale. Sono ben otto le candidature per Il Vizio Della Speranza ...