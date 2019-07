Milan | Boban | «Questa proprietà ha grandi ambizioni»

Marco Simone "Boban-Maldini - Milan a posto"/ "Leonardo mi ha mancato di rispetto" : Marco Simone show: 'al Milan tornerei di corsa, con Maldini e Boban ora si può sperare in futuro roseo. Leonardo mi ha mancato di rispetto'

Milan - Marco Simone al veleno : “Leonardo ha mancato di rispetto a me e al club. Ok Maldini e Boban” : E’ un Marco Simone dal dente avvelenato quello che dalla Thailandia lancia frecciate a Leonardo. Intervistato da “La Gazzetta dello Sport”, l’ex rossonero non risparmia il dirigente, ora al Psg. Contrattualizzato col suo staff per guidare una squadra B a cui poi il club ha rinunciato, Marco Simone è rimasto senza lavoro così come il suo staff: “Basta dire che dopo quei fatti, io e i miei siamo rimasti sei ...

Calciomercato Milan - Boban vorrebbe prendere Kramaric - Moro - Brekalo e Lovren : Zvonimir Boban ha lasciato il suo ruolo alla FIFA per tornare al Milan come Chief Football Officer del club. Ora, in collaborazione con Paolo Maldini, sta preparando una squadra che dovrebbe competere per le prime posizioni sia in Italia che in Europa. L'idea di Boban: 4 croati per rinnovare il Milan Con ogni probabilità, questa squadra dovrebbe avere un forte contingente croato, e se tutto andrà secondo i piani, Boban porterà quattro giocatori ...

Milan - Boban rassicura i tifosi rossoneri : “faremo il possibile per rendere la squadra più forte” : Intercettato nella notte a Milano, il nuovo dirigente del Milan ha parlato degli obiettivi per la prossima stagione Zvonimir Boban è già concentrato al massimo sul Milan, nonostante sia arrivato solo da pochi giorni. Insieme a Maldini, il nuovo dirigente rossonero sta allestendo la squadra per il prossimo anno, che sarà guidata da Marco Giampaolo, ufficializzato nella giornata di ieri. Un profilo molto gradito a Boban quello dell’ex ...

Calciomercato Milan - Maldini e Boban lavorano per centrocampo e attacco : ipotesi Veretout e Kramaric : Calciomercato Milan – Maldini e Boban, in attesa delle ufficialità di Massara e Giampaolo, lavorano già al mercato. Incontro con l’agente Mario Giuffredi per parlare di Veretout e Mario Rui. Il centrocampista francese è gradito a Giampaolo, ma su di lui è forte la concorrenza di Napoli e Roma. La Fiorentina chiede almeno 25 milioni per liberarlo. Le parole di Giuffredi all’uscita da Casa Milan lasciano qualche spiraglio: ...

Calciomercato Milan - occhi in casa PSV Eindhoven : Maldini e Boban a caccia di un trequartista : La dirigenza rossonera ha individuato in Gaston Pereiro un possibile rinforzo per Giampaolo Il Milan lavora senza sosta sul mercato, dopo aver finalmente definito la questione allenatore. Sarà Marco Giampaolo a guidare i rossoneri nella prossima stagione, un profilo interessante che Maldini e Boban hanno scelto senza remore. AFP/LaPresse Per quanto riguarda il parco giocatori, il club di Via Aldo Rossi ha messo gli occhi su Gaston Pereiro, ...

Boban - la carta del Milan per evitare la sanzione dell'Uefa : La partita per l’Europa League ancora non si è chiusa. Il Milan tiene aperta la trattativa con l’Uefa e il Torino attende. Sperando nel ripescaggio ai preliminari di fine luglio. L’uomo della provvidenza potrebbe essere Zvonimir Boban, ufficializzato come nuovo Chief Football Officer del club rosson

Milan - Boban Chief Football Officer e Maldini d.t. : Zvonimir Boban e' Chief Football Officer del Club e sara' responsabile del coordinamento e della supervisione delle attivita' sportive, lavorando a stretto contatto con l'Amministratore Delegato Ivan Gazidis e il Direttore Tecnico Paolo Maldini. Lo ha comunicato, ufficialmente, il Milan ac. Con 9 trofei vinti (fra cui la Champions League del 1994, la Supercoppa Europea 1994 e 4 Scudetti), 251 partite in rossonero e 30 gol, Zvonimir Boban ...

