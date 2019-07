Migranti | a San Pietro la messa del Papa per rifugiati e volontari | “Per Dio nessuno è

Migranti - il cardinale ipotizza che possano sbarcare santi : Giuseppe Aloisi Il cardinale Francesco Montenegro, festeggiando San Calogero, ha parlato dell'eventualità che tra i Migranti ci sia "qualche santo" Non è detto che, tra i Migranti che cercano un rifugio e un futuro di speranza sulle nostre coste, non si nasconda anche un novello San Calogero. Questo è uno dei messaggi centrali dell'omelia pronunciata durante la giornata odierna, ad Agrigento, dal cardinal Francesco Montenegro. Oggi, ...

La Libia sta pensando di chiudere i centri di detenzione per Migranti : Quello che rimane del centro di Tajoura dopo il bombardamento dei giorni scorsi (foto: MAHMUD TURKIA/AFP/Getty Images) La Libia potrebbe chiudere tutti i centri di detenzione dei migranti e ricollocare o lasciare libere queste persone. Secondo quanto riporta il Lybia Observer, il governo di unità nazionale di Fayez al-Serraj – che, sostenuto dalla comunità internazionale, controlla meno della metà dei territori del paese – all avrebbe iniziato a ...

Il Papa celebrerà a San Pietro una messa per i Migranti e i soccorritori. Ci sarà anche la capitana Carola? : L’iniziativa del Papa, comunicata questa mattina dal portavoce ad interim della Sala Stampa vaticana, Alessandro Gisotti, è senza precedenti.La mattina di lunedì prossimo, 8 luglio infatti, in occasione del sesto anniversario della sua visita a Lampedusa (uno dei primi gesti dirompenti del Pontificato), Francesco celebrerà una messa per i migranti morti in questi anni, per i rifugiati e quanti si sono impegnati a ...

Migranti - l'8 luglio messa del Papa a San Pietro con 250 rifugiati : L'annuncio del Vaticano. La celebrazione nel sesto anniversario della visita di Francesco a Lampedusa

Sea Watch da 11 giorni in mare - Salvini scrive all’Olanda : “Si sta disinteressando dei Migranti” : Il ministro degli Interni Matteo Salvini scrive all'Olanda: "Riterremo il governo olandese, e l'Unione Europea assente e lontana come sempre, responsabili di qualunque cosa accadrà alle donne e agli uomini a bordo della Sea Watch". Per i 42 migranti a bordo si tratta dell'undicesimo giorno in mare.Continua a leggere

Sea Watch - Onu all’Italia : “Faccia sbarcare i Migranti - è obbligo sancito dalle norme internazionali” : “L’Italia ha la responsabilità di far sbarcare queste persone” e “nessuno dovrebbe tornare” nella Libia scossa dalla guerra. Lo ha detto la portavoce dell’agenzia Onu per i rifugiati (Unhcr) Babar Baloch, riferendosi ai 43 migranti a bordo della Sea Watch 3, da 9 giorni ferma in acque internazionali a 15 miglia da Lampedusa. “Questi disperati devono essere sbarcati, è un obbligo sancito dalle norme ...

Migranti - Usa declassano l’Italia : “Meno arresti e indagini - Roma fa poco contro traffico di esseri umani” : “Il governo italiano non soddisfa appieno gli standard minimi nella lotta all’eliminazione della tratta degli esseri umani“, per questo “è stata declassata al livello 2”. Nel documento intitolato “Trafficking in Persons Report – June 2019“, il lungo rapporto presentato dal segretario di Stato Mike Pompeo, il Dipartimento di Stato americano ha declassato l’Italia nella lotta contro lo ...

Sanità : Morrone - 'Migranti non portano malattie - garantire diritto a cure' : Il messaggio del direttore scientifico del S.Gallicano di Roma al Congresso mondiale di dermatologia di Milano

Dl sicurezza-bis - sanzioni alle navi ma via le multe per sbarchi Migranti : Via le multe per chi soccorre i migranti, ma restano le sanzioni fino a 50mila euro per le navi che violano le norme ed entrano nelle acque territoriali italiane: sono alcuni dei punti previsti...

Dl Sicurezza bis : sanzioni per le navi - ma salta riferimento al soccorso dei Migranti : Resta la sanzione amministrativa (da 10 mila a 50 mila euro) per le navi che violano «il divieto di ingresso, transito o sosta in acque territoriali italiane» (con sequestro cautelare immediato e successiva confisca) ma scompare il riferimento esplicito alle «azioni di soccorso di mezzi adibiti alla navigazione ed utilizzati per il trasporto di mig...

Cambia il dl sicurezza bis : restano sanzioni per le navi ma sparisce il riferimento ai Migranti : restano le multe alle navi che non rispettano le normative, ma sparisce il riferimento agli interventi di soccorso ai migranti dalla nuova bozza del decreto sicurezza bis licenziata oggi dal Viminale. Nella versione precedente si prevedevano sanzioni (da 10mila a 50mila euro) per le navi che soccorrevano migranti violando le norme e le istruzioni “delle autorità responsabili dell’area in cui ha luogo l’operazione di ...

