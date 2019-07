Malattie infantili gravi | il pesante carico sui genitori troppo soli

huffingtonpost

(Di lunedì 8 luglio 2019) Avere un bambino affetto da una malattia grave è un impegno psicologico ma anche fisico. Si tratta di undi pensieri, responsabilità, impegni, controlli e vita quotidiana fatta da milioni di attività in cui spesso le famiglie sono lasciate sole. Quando poi le cure diventano domiciliari, tutta la vita familiare ruota attorno a queste esigenze, spesso complesse che costringono a imparare nuove procedure, diventare esperti, non calare mai l’attenzione. Ha stimato in 9 ore al giorno l’impegno quotidiano di questi super-uno studio italiano apparso su Acta Pediatrica che ha preso in esame 33 famiglie afferenti al Centro veneto Regionale per le Cure Palliative Pediatriche con figli malati di età compresa tra i 4,7 e i 6-8 anni. Si tratta di bambini che hanno una esistenza nella quale non esiste speranza di guarigione e che sono ...

