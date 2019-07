Formula 1 | si profila all’orizzonte il Gran Premio di Silverstone | ORARI e DIRETTE TV di

sportfair

(Di lunedì 8 luglio 2019) Si avvicina il prossimo appuntamento del Mondiale di1, il circus fa tappa aper la decima gara in calendario Messa alle spalle la pausa di una settimana, la1 si prepara a tornare in pista per ildi, decimo appuntamento del Mondiale. Una gara iconica, pronta a regalare spettacolo proponendo l’ennesima sfida tra Mercedes e Ferrari, con la Red Bull decisa a bissare il successo in Austria. Tutti potranno godere delinglese, infatti la gara sarà in chiaro anche su TV8. Ecco il programma completo: Giovedì 11 luglio Ore 15:00 – Conferenza stampa piloti in diretta su Sky Sport F1 HD Venerdì 12 luglio Ore 11:00 – Prove Libere 1 in diretta su Sky Sport F1 HD Ore 15:00 – Prove Libere 2 in diretta su Sky Sport F1 HD Sabato 13 luglio Ore 12:00 – Prove Libere 3 in diretta su Sky Sport F1 HD Ore 15:00 ...