Calciomercato Parma | Laurini a titolo definitivo dalla Fiorentina

Calciomercato Parma - ufficiale l’arrivo di Kastiot Dermaku : “Il Parma Calcio 1913 comunica il tesseramento del difensore Kastiot Dermaku (Scandiano, 15/01/1992), che ha firmato un contratto con scadenza 30.06.2023. Il giocatore la scorsa stagione era in forza al Cosenza (32 presenze e 1 rete), club dal quale si è svincolato”. E’ questo il comunicato ufficiale del Parma che ha ufficializzato l’arrivo di Dermaku, il difensore verrà valutato in ritiro per una eventuale conferma ...

Calciomercato - le ultime trattative : la telefonata tra de Ligt e Sarri - i nomi per il Lecce - colpo Parma : Calciomercato – Il Calciomercato non si ferma nemmeno nel weekend. Sky rivela un curioso retroscena nell’affare de Ligt-Juventus. Il difensore olandese avrebbe chiamato Sarri per sapere in che modo vuole giocare e capire le idee del tecnico toscano. Nella telefonata non si è fatto riferimento alla titolarità, cosa che sembra sia stata molto gradita dai bianconeri. Il Lecce lavora per la difesa. Tre i nomi al vaglio del ds ...

Calciomercato - le ultime trattative : ufficiale Demiral alla Juve - la Fiorentina riabbraccia Terracciano - Karamoh al Parma : Giornata viva di Calciomercato, ecco le ultime trattative. Il Brescia comunica “di aver acquisito le prestazioni sportive del calciatore Florian Ayé. L’attaccante, classe 97 nell’ultima stagione ha realizzato 18 reti con il Clermont Foot 63“. La Juventus ha perfezionato l’acquisto dal Sassuolo a titolo definitivo del diritto alle prestazioni sportive di Merih Demiral, a fronte di un corrispettivo di 18 milioni di ...

Calciomercato - le ultime trattative : il Parma su Boateng - la Fiorentina tenta il colpo De Paul : ultime ore calde per quanto riguarda il Calciomercato, interessanti trattative che potrebbero trovare epilogo positivo già nelle prossime ore. Il Parma è letteralmente scatenato, dopo Grassi e Sepe ed il terzino Laurini sta per aggiungersi anche Pezzella dell’Udinese, sempre più vicino Karamoh ma secondo quanto riporta la rosea per l’attacco spunta il nome di Kevin Prince Boateng, per la mediana occhi su Barreto. Si muove anche ...

Calciomercato - le ultime trattative : boom boom Torino e Fiorentina scatenata - Parma show ed inserimento del Verona : Il Calciomercato entra sempre più nel vivo, sono ore calde per costruire le squadre da consegnare agli allenatori nella prossima stagione. Non solo in uscita (cessione di Andersen al Lione), la Sampdoria si muove anche in entrata, testa a testa con l’Atalanta per l’arrivo del centrocampista Malinovskyi. inserimento del Verona per D’Alessandro dell’Atalanta, si tenta la beffa alla Spal. Il Lecce può ingaggiare Lo ...

Calciomercato - le ultime trattative : colpi di Genoa - Samp e Lecce - l’attaccante per il Parma ed il nome nuovo del Bologna : Sono ore caldissime per quanto riguarda il Calciomercato, tante trattative nelle ultime ore per quanto riguarda i club del campionato di Serie A. Non solo movimenti in uscita ma anche qualcosa in entrata in casa Roma, è tutto fatto per la cessione di Manolas al Napoli che prevedere l’inserimento nella trattativa della contropartita Diawara, il sostituto del greco è stato già individuato e porta il nome Bartra, doppio affare con il ...

Calciomercato - le ultime trattative : la Spal ha scelto il nuovo Lazzari - le mosse di Udinese - Parma e Atalanta : Calciomercato – Il 1° luglio si aprirà ufficialmente la sessione estiva del Calciomercato 2019-2020. Le squadre sono, però, già attive. La Spal, rassegnatasi ormai a perdere Lazzari (Lazio), si cautela. L’eredità del forte esterno dovrebbe passare nei piedi di Rasmus Kristensen, calciatore dell’Ajax e della Danimarca Under 21. Intanto arriva Igor, difensore centrale del Salisburgo che ha firmato fino al 2023. Sempre in ...

Calciomercato - le ultime trattative : doppio attaccante al Parma - scatenate Genoa e Samp - tentativo del Lecce : Sono ore caldissime per quanto riguarda il Calciomercato, ultime trattative pronte a decollare con tante squadre intenzionate a rinforzarsi per la prossima stagione. Una di queste è sicuramente il Genoa, dopo l’accordo con il difensore Zapata ad un passo anche quello con il terzino Barreca, la prossima richiesta di Andreazzoli è Pajac del Cagliari. Attiva anche la Sampdoria che nelle ultime ore ha chiuso per Depaoli, adesso ...

Calciomercato - le notizie di oggi – Milan molto attivo tra Kabak e Pastore - sogni e suggestioni per il Parma - il nuovo 11 del Brescia : Milan molto attivo TRA Kabak E Pastore – Il Milan continua a lavorare per Ozan Kabak, difensore classe 2000 dello Stoccarda. Incontro nel tardo pomeriggio tra la dirigenza rossonera e i fratelli Ozdemir, agenti del calciatore. Sul giocatore c’è da registrare un inserimento del Bayern Monaco nelle ultime ore, ma il Milan garantirebbe la titolarità al ragazzo oltre al pagamento della clausola rescissoria di 15 milioni e di un ...

Calciomercato Parma - tra il colpaccio Balotelli e la suggestione Buffon : i tifosi emiliani sognano - ma c’è un vecchio precedente… : Suggestioni, sogni, colpacci, trattative. Il Parma è ancora un cantiere aperto. Seppur non sembra possa esserci una rivoluzione, bisogna ancora lavorare per regalare a mister D’Aversa una rosa che abbia la forza di confermarsi in massima serie come fatto quest’anno. In attesa di capire chi saranno i punti fermi e chi invece andrà via, nelle ultime ore sono rimbalzate delle voci riguardanti il mercato emiliano che fanno ...