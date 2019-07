Binetti | Raggi non ha controllo della città

romadailynews

(Di lunedì 8 luglio 2019) Roma – “Roma sta letteralmente per esplodere: per il caldo che l’attanaglia, per i miasmi di una immondizia non smaltita, per la rabbia dei romani. E in un clima esacerbato dai continui battibecchi politico-parlamentari, dai debitiCitta’ metropolitana, dai licenziamenti e dai cambi di casacca degli assessori, la sindaca afferma: ‘Io con i 5 Stelle non ci parlo piu”. Virginianon smette di sorprenderci per quella sua straordinaria capacita’ di scaricare sempre sugli altri la responsabilita’ del disastro di Roma. Nonostante tutto mantiene quell’aria fanciullesca, di adolescente che ancora attende di crescere, apparentemente timida e disponibile, mentre in realta’ e’ tanto ostinata da non ascoltare nessuno degli avvertimenti che pure le arrivano ogni giorno. Dalla maggioranza e dall’opposizione; dai ...