Atletica | Universiadi 2019 | Bianchetti quinto nel peso | Osakue in finale | Folorunso passa

(Di lunedì 8 luglio 2019) Prima giornata di gare per l’leggera alle, rifettori puntati sul San Paolo di Napoli per la kermesse riservata agli studenti di tutto il mondo. Sebastianoha concluso ladel getto delalposto con la misura di 19.81 metri nella gara domininata dal fuoriclasse polacco Konrad Bukowiecki (21.54) davanti allo statunitense Andrews Liskowitz (20.48) e al messicano Uziel Aaron Munoz Glarza (20.45). Oggi era impegnata anche Ayomideche ha agevolmenteto la batteria dei 400 ostacoli (56.23), avanzano in semianche Eleonora Vandi (2:06.13 sugli 800) e Luca Cassano (10.48 sui 100 metri). Daisyaccede alla inale del lancio del disco con un poco brillante 54.05, all’atto conclusivo parteciperà anche Giada Andreutti (53.28).per Samuele Cerro nel triplo (15.76), out Enrico Riccobon (3:48.85 sui ...

