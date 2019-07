Albiol | “Il Villareal mi ha voluto a tutti i costi Tornare a casa è una grande cosa”

ilnapolista

(Di lunedì 8 luglio 2019) Raoulha raggiunto la sua nuova squadra, il, e durante la conferenza stampa di presentazione ha rilasciato alcune dichiarazioni: “Già lo scorso anno ci fu un forte interessamento del, non me l’aspettavo e mi hanno fatto dubitare fino all’ultimo. Ma mi sentivo a mio agio a Napoli e alla fine sono rimasto. Quest’anno però l’interesse da parte loro è stato fortissimo, mi hannoin Spagna, a Valencia, e in una squadra come ilper me è unacosa. Voglio ripagare l’enorme fiducia che il club ha riposto in me, essere di nuovo amia è sicuramente un fattore che ha inciso molto nella scelta finale”. L'articolo: “Ilmi haè unacosa” ilNapolista.

