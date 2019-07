Valencia | Abdennour messo in vendita | permesso per vacanze ‘illimitate’

lanotiziasportiva

(Di domenica 7 luglio 2019) Ilha deciso di mettere in: il club ha concesso‘illimitate’ al giocatore, alla ricerca di una nuova squadra.“powered by Goal”Rientrato adopo il prestito di due anni al Marsiglia, Aymenpare destinato a lasciare nuovamente la Liga per tentare fortuna altrove. Il centrale tunisino non rientra infatti nei piani dei Pipistrelli, che stanno cercando in ogni modo di arrivare a una sua cessione definitiva.A dimostrarlo è il fatto che il club spagnolo ha deciso di concedere al giocatore delle‘illimitate’, non volendo chepossa tornare alla Ciudad Deportiva de Paterna per aggregarsi alla prima squadra nel ritiro pre-stagionale, come riportato da ‘Marca’.La decisione delinfatti è chiara: il difensore è sul mercato e per lui al Mestalla non c’è più posto. Legato al ...

