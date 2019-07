Uomini e Donne | Ida e Riccardo | Gianni Sperti fa una confessione

Roberta Di Padua si sfoga : “A Uomini e Donne si fanno condizionare” : Uomini e Donne: Roberta Di Padua fa una confessione sul Trono Over Roberta Di Padua è stata protagonista del Trono Over di Uomini e Donne. Ricordata dal pubblico per aver mollato un ceffone a Riccardo Guarnieri, la dama è stata recentemente intervistata dal magazine della trasmissione, dove ha dichiarato che alcuni suoi compagni di viaggio avrebbero paura del giudizio del pubblico da casa e, per questo motivo, durante le registrazioni avrebbero ...

Uomini e Donne - Andrea Cerioli e Arianna Cirrincione : "Un disastro" - il messaggio da lacrime della coppia : Lontanissime le voci sulla crisi di coppia di Andrea Cerioli e Arianna Cirrincione, amore sbocciato a Uomini e Donne, il programma condotto da Maria De Filippi su Canale 5. I due stanno bene, innamoratissimi, così come messo in chiaro da un post dell'ex tronista su Instaram. Tra i commenti, è spunta

Uomini e donne - la frecciatina della Capuano a Giulia Cavaglià : 'La verità verrà fuori' : La storia d'amore tra Irene Capuano e Luigi Mastroianni prosegue nel migliore dei modi a circa quattro mesi dalla scelta avvenuta nella puntata serale di Uomini e donne. Nonostante la loro frequentazione fosse iniziata in sordina, tanto che entrambi avevano dichiarato in un primo momento di non essere ancora innamorati, il tempo ha dimostrato l'importanza di non correre troppo, giungendo a proclami ufficiali troppo espliciti. Fin dall'inizio ...

Uomini e Donne Andrea da brividi su Arianna. Lei : “Manchi tantissimo” : Uomini e Donne, Andrea da brivido su Arianna: il botta e risposta d’amore. L’ex corteggiatrice: “Mi manchi tantissimo” Sono ormai lontane le voci di crisi che volevano Andrea Cerioli e Arianna Cirrincione distanti. La coppia sbocciata a Uomini e Donne è ben salda e innamorata, anche delle proprie imperfezioni come ha dichiarato l’ex tronista nell’ultimo […] L'articolo Uomini e Donne Andrea da brividi su ...

Uomini e Donne - Andrea Zelletta contro gli haters : "Le parole fanno male" : Andrea Zelletta, nelle scorse ore, sul proprio account Instagram, ha risposto alle tante critiche dei followers, sulla gestione della relazione con la sua scelta, Natalia Paragoni. L'ex tronista di 'Uomini e Donne' ha voluto mettere un freno all'"odio" dei detrattori, pubblicando un messaggio assai eloquente: Io accetto sia critiche che insulti, ma devono avere un senso logico, le parole fanno male. Ricordatevelo. Anche dette da persone ...

Uomini e Donne - Sossio Aruta a Ursula : “Ho paura per la bambina” : Sossio Aruta spiega perchè cerca di meno Ursula di Uomini e Donne Over Ursula Bennardo e Sossio Aruta, come tutti sapranno, si sono conosciuti e innamorati nelle quattro mura dello studio di Uomini e Donne. La loro relazione non è certo stata tutta rose e fiori, ma alla fine il loro amore ha trionfato, tanto che tra qualche mese diventeranno genitori. Tuttavia la coppietta pare continuare ad avere qualche problemino. Difatti la donna, in una ...

Uomini e donne/ Irene Capuano dice la sua su Giulia Cavaglià - Trono Classico - : Uomini e donne, news Trono Classico e tronisti: Irene Capuano dice la sua sulla situazione di Giulia e Manuel: 'Presto verrà a galla la verità'

Uomini e Donne - fango su Andrea Dal Corso e Teresa Langella? Lui sbrocca : sfogo clamoroso : Molte critiche continuano a colpire Andrea Dal Corso e Teresa Langella dopo il termine della stagione di Uomini e Donne, il dating-show condotto da Maria De Filippi su Canale 5: nel mirino la loro storia d'amore, che i due continuano a vivere con felicità e passione. Eppure le critiche hanno stufato

Uomini e Donne - Angela Nasti umiliata dalla collega : "Spero che Alessio possa trovare..." : Ancora polemiche su Angela Nasti, protagonista del trono di Uomini e Donne, il programma di Maria De Filippi su Canale 5. Nel mirino il suo carattere e, ancora, la rottura con tempismo sospetto con Alessio Campoli. Ad attaccare la Nasti è Irene Capuano, fidanzata di Luigi Mastroianni, che rispondend

Uomini e Donne - Rocco si sposerà e Gemma parla dei suoi ex in un'intervista : Rocco Fredella sembra aver chiuso definitivamente il capitolo Gemma Galgani. Ieri, giovedì 5 luglio, l'uomo ha dichiarato di aver avviato le pratiche per il divorzio dalla sua precedente moglie perché ha intenzione di sposare Doriana, la sua nuova fidanzata. La dama torinese intanto, intervistata da 'Uomini e Donne Magazine', parla dei suoi ricordi e degli Uomini che ha avuto, ma sembra molto serena. Rocco non perdona Gemma, lei lo invita a non ...

Volley - Universiadi 2019 : doppia vittoria per l’Italia. Gli Uomini liquidano la Svizzera - donne a valanga sugli USA : doppia vittoria per l’Italia del Volley alle Universiadi 2019. I ragazzi di coach Gianluca Graziosi hanno sconfitto la Svizzera per 3-0 (25-17; 25-23; 25-15) al PalaSele di Eboli, tutto estremamente facile per gli azzurri che possono contare su quattro elementi di lusso già visti all’opera durante la recente Nations League: l’opposto Giulio Pinali (13 punti), i centrali Alberto Polo (8) e Fabio Ricci (5), lo schiacciatore ...

Tennis - Universiadi 2019 : Ceppellini al terzo turno tra gli Uomini - Ortenzi al secondo - fuori Piludu tra le donne : Si compone di due vittorie ed una sconfitta il ruolino di marcia dell’Italia del Tennis alle Universiadi: Gian Marco Ortenzi avanza al secondo turno tra gli uomini e tornerà in campo domani, mentre è già ai sedicesimi Alessandro Ceppellini, che aveva un bye al primo turno. Purtroppo non riesce ad emularlo nel tabellone femminile Natasha Piludu, che nei trentaduesimi viene eliminata al termine di una lunga battaglia. Di seguito i risultati ...

Tennistavolo - Universiadi 2019 : Italia eliminata con gli ottavi sia con le donne che con gli Uomini : Dopo aver passato la prima fase a gironi come seconda del proprio raggruppamento sia al maschile che al femminile, si ferma agli ottavi di finale in entrambi i tabelloni la corsa dell’Italia del Tennistavolo alle Universiadi: uomini battuti per 0-3 dalla Russia, donne fermate con lo stesso punteggio dalla Romania. Tennistavolo MASCHILE ottavi di finale Cina-Polonia 3-0 Cile-Hong Kong 0-3 Francia-Svezia 2-3 Germania-Corea del Sud 3-0 Cina ...

Gossip Uomini e Donne : Andrea Zelletta non ci sta e replica agli hater : Andrea Zelletta attaccato dagli hater: lo sfogo dell’ex tronista di Uomini e Donne Spesso e volentieri molti personaggi del mondo dello spettacolo vengono presi di mira sui social dai classici leoni da tastiera. A quanto pare anche Andrea Zelletta di Uomini e Donne è stato attaccato molto duramente da questi hater. E dopo tante critiche e insulti arrivati nei suoi confronti e di quelli della sua fidanzata Natalia Paragoni, ha deciso di ...