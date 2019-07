Temporali severi ancora al Nord

retemeteoamatori

(Di domenica 7 luglio 2019) Bentrovati amici il flusso piu’ instabile dai quadranti sud-occidentali si abbassa rispetto a ieri interessando tutto ilitalia con rischio di fenomenisoprattutto nella pianura Padana centro-orientale. In queste zone infatti il potenziale d’innesco sarà elevatissimo sopra 3500j/kg e con shear ottimale per la formazione di supercelle durature con associati nubifragi, grandine media- grossa , raffiche di vento e possibili tornado. Isull’alta Toscana andranno a risalire nel pomeriggio in Emilia-Romagna e formeranno anche tra Lombardia e Piemonte , Alpi e prealpi in moto verso est/sud-est. in mappa le aree a rischio fenomeniL'articoloalproviene da Rete Meteo Amatori.

