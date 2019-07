Meteo | maltempo a Trieste | numerosi allagamenti e ascensori bloccati

Allerta Meteo - sarà una domenica di maltempo estremo al Nord : rischio di grandine enorme - tornado - piogge torrenziali e venti distruttivi : Allerta Meteo – Sta per iniziare un weekend di maltempo estremo sulle regioni settentrionali, in particolare su quelle orientali. Il maltempo inizierà già stasera ma nella giornata di domani subirà un ulteriore peggioramento che porterà grandine di dimensioni molto grandi, venti distruttivi e tornado su alcune zone dell’Europa centrale e della Penisola Balcanica. Una grande depressione sull’Europa settentrionale-Nordorientale affonderà ancora ...

Allerta Meteo : il maltempo si abbatte di nuovo sul Nord Italia - l’avviso e i bollettini della Protezione Civile : Allerta Meteo – Le regioni settentrionali Italiane sono interessate da infiltrazioni di aria più fresca in quota che, dal primo pomeriggio di oggi e per tutta la giornata di domani, favoriranno una spiccata instabilità con attività temporalesca, localmente intensa, specie durante le ore pomeridiane e serali. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d’intesa con le regioni coinvolte – alle quali ...

Meteo Luglio - le Previsioni dell’Aeronautica Militare : dalla prossima settimana torna il maltempo su tutta Italia - temperature sotto la media fino al 21 : Dopo un mese di giugno classificatosi come il più caldo mai registrato nella storia e con 3°C in più rispetto alla media in Europa, la situazione sembra prendere una piega totalmente diversa a Luglio. Dopo un weekend di maltempo estremo sul Nord-Est, con il rischio di tornado, grandine, vento e nubifragi, per i quali Estofex ha emesso una pesantissima allerta, anche la prossima settimana inizierà all’insegna del maltempo. Questa volta, però, ad ...

Previsioni Meteo - estate verso un clamoroso ribaltone : lungo periodo di freddo e forte maltempo a metà Luglio! : L’estate va verso un clamoroso ribaltone: le Previsioni Meteo per i prossimi giorni sono particolarmente importanti, perchè tutti i modelli delineano per la prossima settimana un brusco cambiamento della situazione proprio quando inizierà la fase “clou” dell’estate, la più attesa e ricercata per le vacanze e le ferie stagionali. Il caldo eccezionale di Giugno e quello, seppur senza picchi estremi ma in ogni caso notevole, ...

Allerta Meteo - forte maltempo al Nord nel weekend : nuovo avviso della protezione civile - i bollettini : Allerta Meteo – Le regioni settentrionali dell’Italia saranno interessate, nelle giornate di sabato e domenica, da infiltrazioni di aria più fresca in quota, che daranno luogo ad una spiccata instabilità con attività temporalesca, localmente intensa, durante le ore pomeridiane e serali. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della protezione civile d’intesa con le regioni coinvolte – alle quali spetta l’attivazione dei ...

Meteo : la prossima settimana arriva il fresco atlantico. Maltempo e crollo termico. : Il lungo periodo anticiclonico e molto caldo che ci accompagna da tempo, seppur intervallato da qualche temporale (anche violento) per lo più al Nord, potrebbe interrompersi bruscamente la prossima...

Maltempo - nuova Allerta Meteo della Protezione Civile : “persistono forti piogge e temporali al Nord Italia” : Allerta Meteo – Le regioni settentrionali dell’Italia continuano ad essere interessate da infiltrazioni di aria fresca in quota, che danno luogo, ancora, ad una spiccata instabilità, con attività temporalesca intermittente e localmente intensa. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d’intesa con le regioni coinvolte – alle quali spetta l’attivazione dei sistemi di Protezione Civile nei territori ...

Allerta Meteo - attenzione al maltempo di stasera : temporali furiosi in pianura Padana! Intanto al Sud si brucia con +40°C : Allerta Meteo – Come ampiamente previsto nelle scorse ore, è una giornata caldissima al Centro/Sud Italia e soprattutto tra Puglia e Basilicata dove la temperatura ha già raggiunto +39°C a Marina di Ginosa, +38°C a Pisticci, +37°C a Marconia, Tursi e Pomarico, +36°C a Grottaglie, Cerignola, Amendola, Gravina di Puglia e Montescaglioso. Le temperature più elevate in città, invece, hanno raggiunto i +35°C a Firenze, Foggia, Cosenza e ...

Allerta Meteo - nuovo pesante avviso della protezione civile per il maltempo al Nord : “forti temporali - criticità gialla in 5 Regioni” : Allerta Meteo – Un flusso di correnti fresche di origine atlantica continua ad erodere il bordo settentrionale dell’anticiclone di origine Nord-africana che da giorni interessa l’Italia, determinando una spiccata instabilità sui settori settentrionali, con attività temporalesca localmente intensa. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della protezione civile d’intesa con le regioni coinvolte – alle quali spetta ...

Meteo Luglio - le Previsioni : nuova ondata di caldo innescherà maltempo estremo con temporali e grandine in tutt’Italia : Il mese di Luglio è iniziato ieri con forti temporali e violente grandinate al Nord Italia: il maltempo condizionerà in modo molto pesante il prosieguo del mese. Le Previsioni Meteo per i prossimi giorni, infatti, sono particolarmente preoccupanti: il caldo aumenterà per tutta la settimana, e in modo particolare nel weekend l’aria tornerà ad essere rovente, soprattutto al Sud dove il picco della nuova ondata di calore sarà tra Domenica 7 e ...

Allerta Meteo Estofex - ancora maltempo al Nord : attenzione a grandine di grandi dimensioni - nubifragi e forte vento : Allerta Meteo – Dopo i temporali e le grandinate disastrose che ieri hanno colpito il Nord Italia dal Piemonte al Trentino Alto Adige, la minaccia del maltempo non è ancora cessata. Ed Estofex (European Storm Forecast Experiment) ha diramato i suoi nuovi avvisi. Livello di Allerta 1 per Nord Italia, Francia meridionale, Svizzera, Germania meridionale, Liechtenstein, Austria, Slovenia, Croazia, Ungheria occidentale e Bosnia Erzegovina per ...

Allerta Meteo Estofex - maltempo al Nord Italia : attenzione a grandine di grandi dimensioni - nubifragi e forte vento : Allerta Meteo – Estofex (European Storm Forecast Experiment) ha emesso i suoi avvisi per il maltempo che si abbatte su una lunga fascia dell’Europa centrale. In particolare, esiste un’Allerta Meteo di livello 1 per un corridoio, che include anche il Nord Italia, che va dalla Francia meridionale alla Bielorussia meridionale e all’Ucraina settentrionale principalmente per grandine di grandi dimensioni, nubifragi e forti raffiche di vento. Livello ...

Maltempo - allarme per l’albicocca della valle del Santerno dopo il Meteo estremo delle ultime settimane : L’albicocca della valle del Santerno e’ in pericolo. E’ l’allarme lanciato da Coldiretti Bologna: “dopo la grandinata del 2017 e la gelata del 2018, quest’anno, anche a causa di un mese di maggio davvero infausto, rischia di essere l’ennesimo anno di prezzi non all’altezza”. Gia’ il trend degli ettari coltivati ad albicocco nella vallata del Santerno “e’ preoccupante: dai ...

Dopo il maltempo - arriva il caldo torrido : fino a 40 gradi al Centro-Nord Meteo : Dopo un sabato di maltempo, è in arrivo una delle più intense ondate di caldo dell’ultimo decennio in Europa per un’ultima settimana di giugno «rovente»