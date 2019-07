LIVE Madagascar-Repubblica Democratica del Congo 1-0 | Coppa d’Africa 2019 in DIRETTA

oasport

(Di domenica 7 luglio 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA19′ Ancora i Leopardi con Assombalonga che viene servito ma parte in posizione di fuorigioco. 17′ Ladelci prova con un passaggio filtrante in area che Assombalonga, partito sul filo del fuorigioco, non riesce a controllare. 16′ Ilcerca di tenere in mano il pallino del gioco. 14′ Ladelabbozza una reazione che al momento è troppo confusa per impensierire gli avversari. 12′ Gli Scorpioni provano ancora ad attaccare con Raveloson che cerca di incunearsi tra le maglie della difesa avversaria, Tisserand lo ferma. 10′ Nomenjanahary converge dalla destra ma si allunga il pallone. arriva in corsa Amada che con un bolide che finisce all’incrocio dei pali porta avanti i suoi. 10′ GOOOOOOOOOOOOOOOOOOL!!! Ibrahim Samuel Amada ...

