Incendi | vigili del fuoco in azione in provincia di Cagliari 

Vicenza : Vigili del fuoco ancora al lavoro per spegnere Incendio industria vernici : Vicenza, 2 lug. (AdnKronos) - Proseguono le operazioni dei Vigili del fuoco di completo spegnimento degli ultimi focolai dell’incendio divampato ieri intorno alle 13 presso l’Isello vernici di Brendola. Durante la notte sono stati impegnati 43 Vigili del fuoco con 15 automezzi, che hanno continuato

Vicenza : Vigili del fuoco - sotto controllo Incendio azienda vernici Brendola/Rpt : Vicenza, 1 lug. (AdnKronos) - Da poco prima le 13, un devastante incendio sta interessando un’azienda di vernici di via Orna a Brendola (Vi). Il violento rogo si è velocemente propagato per oltre un centinaio di metri lineari nei diversi capannoni posizionati tra la SP500 e l’autostrada A4. Al momen

Incendio in azienda di vernici a Vicenza - vigili del fuoco tentano di domare le fiamme : L'intervento dei vigili del fuoco a Brendola (VI) per l'Incendio di una fabbrica di vernici. Chiuso, per il denso fumo, il tratto dell'autostrada A4 tra le uscite di Montebello e Vicenza Ovest / fonte vigili del fuoco Agenzia Vista Incendio vigili del fuoco ? Luoghi: Vicenza ...

Sicilia - Incendio a Capo Gallo : sul posto vigili del fuoco e forestale : In fiamme la riserva di Capo Gallo a Palermo: l’incendio si è propagato in una zona boschiva impervia, senza costituire una minaccia per persone e case. Una densa colonna di fumo si alza dal monte: sul posto vigili del fuoco, Corpo forestale e un canadair. L'articolo Sicilia, incendio a Capo Gallo: sul posto vigili del fuoco e forestale sembra essere il primo su Meteo Web.

Incendio all’alba in una casa di Parigi - 3 morti : vigili del fuoco al lavoro da ore : Tre persone sono morte nell’Incendio scoppiato in un palazzo a Parigi, nell’XI arrondissement. Lo riporta il sito del quotidiano Le Parisien. Ventisette persone sono rimaste ferite, di cui una in modo grave. Circa 200 i vigili del fuoco sono al lavoro. Sconosciute per il momento le cause dell’Incendio. ...

Londra - palazzo di sei piani in fiamme : cento vigili del fuoco al lavoro per domare l'Incendio VIDEO : palazzo in fiamme nella zona est di Londra. Sono circa cento i vigili del fuoco impegnati nel domare un enorme incendio che ha velocemente riportato alla mente dei britannici il rogo...

Incendi boschivi in Israele : decollati due Canadair dei Vigili del Fuoco : Il Presidente del Consiglio dei Ministri, Giuseppe Conte, d’intesa con il Dipartimento della Protezione civile e il Dipartimento dei Vigili del Fuoco, ha disposto l’invio di due Canadair CL 415, per fronteggiare i vasti Incendi che stanno interessando l’area centrale dello Stato d’Israele, a pochi chilometri dalle città di Tel Aviv e Gerusalemme. I violenti Incendi boschivi, che hanno portato all’evacuazione preventiva di oltre 3.500 persone, ...

Incendia un comando dei vigili nel Modenese. Due morti : È' di due morti, tre intossicati ricoverati in gravi condizioni e altri 16 lesi in modo lieve il bilancio di un incendio appiccato nella notte nel comando della polizia municipale di Mirandola. Il rogo, secondo quanto riferisce Il Giornale di Modena, sarebbe stato appiccato intorno alle 2 e 40 da uno straniero. Si sospetta che l'uomo, arrestato dai carabinieri, volesse vendicarsi per essere stato fermato nei giorni scorsi dagli agenti ...

Incendio nella sede dei vigili urbani : due morti e diversi feriti. Arrestato un giovane : ha agito per vendetta : Due morti, due feriti gravi e 17 intossicati. È il bilancio di un Incendio che si è sviluppato la notte scorsa nella sede della polizia locale di Mirandola, nel Modenese. Secondo quanto...

