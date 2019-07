Allenamento pomeridiano | Ancelotti conferma la “regola del 4”

ilnapolista

(Di domenica 7 luglio 2019) Domenica impegnativa per gli azzurri, quest’oggi tornati in campo a Carciato per la seconda sessione di. L’indicazione più importante dal lavoro di questo pomeriggio, durato circa 70 minuti, arriva dalla partitella 10 contro 10, che ha contraddistinto gran parte della seduta.con il suo staff ha prima dosato le forze, i pregi e i difetti nel formare le due squadre, e successivamente ha lasciato intravedere – almeno a guardare il mini-match – più moduli: dal 4-3-3 al 4-4-2 fino al 4-2-3-1 di beniteziana memoria. La costante odierna è stata una linea difensiva sempre a quattro: da un lato Malcuit, Maksimović, Luperto e Ghoulam dall’altro Di Lorenzo, Tonelli, Chiricheș e il giovane Zanoli. Una “regola del 4” che potrebbe diventare la prima pietra miliare sulla strada del vero Napoliano. Dalla sessione pomeridiana ...

