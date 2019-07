Alberto Urso | foto con ex di Uomini e Donne | “Significato speciale” | poi il traguardo

Ti Lascio Andare è il nuovo singolo di Alberto Urso - la fine di un amore con la forza del pop lirico : Ti Lascio Andare è il nuovo singolo di Alberto Urso, vincitore in carica di Amici di Maria De Filippi. Da oggi, venerdì 5 luglio, è disponibile in rotazione radiofonica il nuovo brano di Alberto Urso estratto dall'album d'esordio Solo, già certificato disco d'oro da FIMI/GFK. Ti Lascio Andare è un brano pop lirico uptempo. La vocalità di Alberto è particolarmente potente e coinvolgente, dolce ed espressiva mentre si pone l'obiettivo di dare ...

Alberto Urso canta insieme a Giordana Angi. Lui : “Che bello…” : Giordana Angi e Alberto Urso hanno duettato insieme: le parole di lui emozionano Che Alberto Urso e Giordana Angi nel periodo in cui hanno partecipato come concorrenti nell’ultima edizione di Amici di Maria De Filippi abbiano molto legato non è certo un mistero probabilmente per nessuno. E questa loro bella amicizia è continuata anche una volta finito il talent show. Ma non è finita qua perchè Giordana Angi e Alberto Urso, in queste ultime ...

Nuovi concerti per il tour di Alberto Urso - dopo Roma e Milano 4 nuovi appuntamenti : nuovi concerti si aggiungono al tour di Alberto Urso, vincitore in carica di Amici di Maria De Filippi. Il tenore italiano ha comunicato che 4 nuovi appuntamenti si aggiungono ai primi già annunciati, tutti in programma per il periodo autunnale. La dimensione teatrale è quella che attenderà Alberto Urso dopo l'estate all'insegna della promozione. Il suo album, Solo, è ai vertici delle classifiche di vendita e verrà presentato dal vivo per la ...

Alberto Urso e Giordana sempre più uniti - stavolta li hanno beccati così : I riflettori su Amici sono so chiusi da qualche mese. La vittoria è andata a Alberto Urso, forse uno dei protagonisti più amati degli ultimi anni. Per lui la benedizione del pubblico, quello della giuria e, soprattutto, di Maria De Filippi che dal primo minuto lo ha preso sotto la sua ala benevola. Nella scuola Alberto Urso ha stretto tante amicizie, una importante e che sembra resistere ai colpi e alla fine del talent è quella con Giordana ...

Amici - Alberto Urso e la sconvolgente dedica a Giordana Angi : che cosa succede? : Eccoli fianco a fianco, Alberto Urso e Giordana Angi, due tra i più amati protagonisti di Amici, il talent-show di Maria De Filippi in onda su Canale 5. Il trionfatore dell'ultime edizione e la Angi, infatti, si sono esibiti insieme a Portofino, per la gioia del pubblico. La loro collaborazione cont

I sogni di Alberto Urso dopo Amici tra Ultimo - Modà ed Elton John : Alberto Urso dopo Amici di Maria De Filippi racconta sogni e desideri per il futuro. Il tenore vincitore del programma TV di Maria De Filippi sogna innanzitutto la Scala di Milano: sarebbe bellissimo per lui esibirsi, un giorni, nel tempio della musica lirica. Cresciuto ascoltando Pavarotti, Bocelli e Domingo, fonti di ispirazioni per Alberto Urso, il giovane talento non disdegna la musica pop contemporanea. Tra i sogni nel cassetto ci sono ...

Amici - Alberto Urso pizzicato da Rudy Zerbi : "Ho un'amante" - gossip impazzito : Alberto Urso di Amici, in teoria, è single. Anche se Rudy Zerbi lo stuzzica spesso per scoprire la verità. Alberto preferisce usare l’arma dell’ironia per non rispondere mai direttamente alla domanda del professore della scuola di Canale 5. Prima o poi, racconterà tutta la verità sulla sua situazion

Alberto Urso : “Ho un’amante” - Rudy Zerbi lo bacchetta : Alberto Urso è fidanzato? Il tenore preferisce evitare di rispondere La vita privata di Alberto Urso continua a essere top secret. Non sappiamo, infatti, se si sia fidanzato con Tish (ma alcuni indizi farebbero pensare che si starebbero semplicemente frequentando) o se invece ha il cuore che batte per un’altra ragazza… Fino a prova contraria, […] L'articolo Alberto Urso: “Ho un’amante”, Rudy Zerbi lo bacchetta ...

Alberto Urso fa litigare Valentina Vernia con il fidanzato : ecco perché : Valentina Vernia e il fidanzato hanno litigato: c’entra Alberto Urso Che Alberto Urso e Valentina Vernia nel periodo in cui hanno frequentato la scuola di Amici di Maria De Filippi abbiano molto legato non è certo una novità per nessuno, anzi. E in questi ultimi giorni, come testimoniato dalle storie pubblicate su instagram da Alberto Urso, si sono anche incontrati. Un incontro che però ha fatto andare su tutte le furie il fidanzato della ...

Amici - Alberto Urso sulle orme di Andrea Bocelli : la carriera spicca il volo anche all'estero? : La carriera di Alberto Urso, dopo il trionfo ad Amici di Maria De Filippi, il talent-show di Canale 5, viaggia a gonfie vele: il tenorino è sulla buona strada per diventare il nuovo Andrea Bocelli. E ora, infatti, canta anche in inglese. Lo ha rivelato su Instagram, dove ha postato un estratto di In

Alberto Urso vola all’estero con “Indispensabile” : successone per il tenore : Nuovo successo per Alberto Urso: va all’estero col brano Indispensabile Alberto Urso diventerà il nuovo Andrea Bocelli? Il talento non gli manca e delle figure professionali al suo fianco nemmeno. Il tenore di Amici è pronto per la sua prima esperienza all’estero: attraverso un video pubblicato sul suo profilo Instagram, ha permesso ai suoi follower […] L'articolo Alberto Urso vola all’estero con ...

Alberto Urso in tour - biglietti in prevendita per i concerti a Roma e Milano : Alberto Urso in tour nel 2019: sono due al momento i concerti della tournée annunciati oggi ed in programma per il periodo autunnale. Il vincitore in carica di Amici di Maria De Filippi si esibirà all'Auditorium Parco della Musica di Roma e al Teatro degli Arcimboldi di Milano. Le date sono quelle del 29 settembre alla Sala Santa Cecilia dell’Auditorium Parco della Musica e del 4 ottobre al Teatro degli Arcimboldi di Milano. Ad accompagnare ...

“Sono follemente innamorato”. Alberto Urso - la dichiarazione è dolcissima. “È lei il mio faro - la mia certezza” : “Tish o non Tish?”, questo è il dilemma per Aberto Urso, il vincitore di ‘Amici 2019‘ che in questi giorni è in giro per l’Italia per far conoscere i suoi brani a coloro che lo hanno seguito con entusiasmo in tv. Nonostante continui a imbattersi in calorose manifestazioni d’affetto, non ha intenzione di montarsi la testa. Al contrario, è grato per le emozioni che i fan sono in grado di trasmettergli: “Montarmi la testa? No, non ne sarai capace. ...

Alberto Urso : "Sono fidanzato solo con la musica" - : Gianni Nencini Il vincitore di Amici Alberto Urso si confida sulle pagine di Oggi: "Per ora sono fidanzato solo con la musica, Maria De Filippi è una seconda mamma" Alberto Urso, il vincitore dell'ultima edizione di Amici di Maria De Filippi, si confessa in un'intervista al settimanale Oggi e rivela: "Sono fidanzato solo con la musica". Il giovane tenore sembra voler mettere subito le cose in chiaro: per quanto "emozionato e onorato" ...