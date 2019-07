Sanità | Arancio Pd | ‘caso aree industriali siciliane in commissione Ars’

calcioweb.eu

(Di sabato 6 luglio 2019) Palermo, 6 lug. (AdnKronos) – Una seduta delladell’Ars per “valutare possibili iniziative e misure” da intraprendere a tutela della salute e dell’ambiente nelledi Gela, Biancavilla, Milazzo e Augusta. Ad avanzare la proposta è il deputato regionale del Pd Giuseppedopo i dati del rapporto ‘Sentieri’ (Studio epidemiologico nazionale dei territori e degli insediamenti esposti a rischio da inquinamento) diffusi dall’Istituto superiore di.“Le persone che nascono e vivono nelledi Gela, Biancavilla, Milazzo ed Augusta sono maggiormente esposte al rischio di patologie e di malformazioni congenite – evidenzia– Chiedo al presidente delladell’Ars Margherita La Rocca Ruvolo, anche alla luce degli ultimi dati diffusi ...

