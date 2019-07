Percassi | “I migliori restano all’Atalanta Zapata in testa”

ilnapolista

(Di sabato 6 luglio 2019) Nessun tentennamento perresta. E con lui tutti i bid. L’Atalanta ha davanti l’esordio in Champions e intende giocarsela con tutte le sue forze, a partire da una rosa competitiva da mettere a disposizione di Gasperini. Lo stadio è in fase di ristrutturazione e in settimana la Uefa ha mandato i suoi delegati a controllare lo stato di avanzamento dei lavori: “Ci hanno mostrato dettagliatamente cosa serve per adeguare l’impianto alla Champions. Per noi si tratta di una competizione inedita, sarà una stagione storica per il nostro club e stiamo imparando come muoverci”. Il presidente è orgoglioso della sua Atalanta, ormai una realtà consolidata, dice. Certo, c’è ancora tanto lavoro da fare sul mercato, ma con una certezza di base: i big. “Muriel è stato un acquisto straordinario, ce lo dicono tutti. Pasalic, invece, ha preferito restare e abbiamo ...

